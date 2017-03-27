Görsel İçeriğin Dijital Ekranlara Katkısı

Dijitalde içerik, ‘krallık’ın da ötesinde…

Bill Gates’in “content is the king (içerik kraldır) ” demesinin üzerinden yıllar geçti. Günümüzde özellikle açıkhava ve kapalı alanlarda yer alan dijital ekranlardaki görsel içerik büyük bir hızla önem kazanıyor. Sistem 9 Yayın ve Grafik Direktörü Aydın Işık, “Hizmet verdiğimiz kurumlar adına yönettiğimiz kurumsal TV sistemleri ve Açıkhava reklam mecralarımızdaki görsel içerikler, dijital ekranları ‘krallık’ın da ötesine taşıdı” diyor.

Bilgiyi iletmek için kullanılan her ortam ilgi çeken içeriğe ihtiyaç duyar. Dünyada ‘Digital Signage’, Türkiye’de ise ‘Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’ olarak bilinen hizmette de durum farklı değil. Türkiye’nin yanı sıra, 17 ülkede her sektörden markalar için kurup yönettikleri 27 bini aşkın ekrandaki içerik sayesinde yaşam alanlarını afiş, poster gibi görüntü kirliliğinden kurtarıp, ilgi çeker hale getiren Sistem 9 ekibi, dijital içeriğin püf noktalarını araştırdı.

Özgün içeriğin tüketiciyle bağ kurmada önemli bir araç olduğunu vurgulayan Sistem 9 Yayın ve Grafik Direktörü Aydın Işık “İçerikleri, müşterinin kurumsal kimliğini dikkate alıp, metinlerini kolay, anlaşılacak şekilde hazırlıyoruz. İçerikleri hedef kitlesi doğru belirlenmiş, ölçülebilen, anında güncellenip isteğe göre zamanlanabilen unsurları dikkate alarak tasarlıyoruz. Tüm bunlar, müşterilerimizin iletişimine olumlu yansıyor” diyor.

Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’nda içerik hazırlamanın püf noktaları olduğunu belirten Işık bunları şöyle açıklıyor:

Basit ve açık metin kullanıyoruz: Metinleri uzaktan kolay okunacak, görselleri de her ekranın boyutuna uygun çözünürlükte hazırlıyoruz. Önemli sözcükleri animasyonla vurguluyoruz.

Etkisini ölçüyoruz: Ürettiğimiz içeriklerin etkisini sürekli ölçerek hedeflere ne kadar ulaştığımızı raporlayıp sunuyoruz.

Dikkat çekici görseller kullanıyoruz: Ekranların çoğunlukla ses özelliği ön planda değil. Ama dikkat çekici metin ve görsellerle yayınları dinamik hale getiriyoruz.

Harekete geçiren mesaj veriyoruz: Harekete geçiren, eylem başlatan mesajlar verebiliyoruz. İçerikleri, ortamdaki kişi profili veya hava durumuna göre otomatik olarak değiştirebiliyoruz.

Ana mesaja odaklanıyoruz: Çok haraketli ekranlar izleyicinin dikkati dağıtıyor. Biz de ana mesajı olumsuz etkileyecek gereksiz hareketlerden kaçınıyoruz.

İçeriklerimiz duygu yaratıyor: İçeriklere tüketicide duygu yaratan, güldüren, şaşırtan ve belirli özel günlerde ilgi çeken birçok unsur katarak zenginleştiriyoruz.

‘Bağırmıyor’, eğlendiriyoruz: İçerikleri ‘bağırarak satma’ anlayışıyla hazırlamıyoruz. Tam tersine, eğlendirip, eğiterek bilgilerin hatırlanma oranını yükseltiyoruz.

Tek merkezden yönetiyoruz: Mühendislerimizin geliştirdiği S9Vision yazılımımız sayesinde tüm içerikleri uzaktan ve tek merkezden yönetiyoruz. Böylece, sorunlara anında müdahale ederek düzeltme ve güncelleme sürecini kısaltıyoruz.

Tüketici sadakatini artırıyoruz: Günümüzde bunun yolu, tüketiciyle bağ kurmaktan geçiyor. Biz de içerikleri tüketiciyle sabırla konuşan, ihtiyaçlarına cevap veren ve onlarla doğru iletişim kuracak şekilde hazırlıyoruz.

@HandeArpaligil