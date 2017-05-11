Güney Kore, Sürücüsüz Araç Testleri için Kolları Sıvadı

Sürücüsüz araç teknolojisi önümüzdeki en büyük uğraşımız oldu ve Güney Kore bunun farkına varan ülkeler arasında yerini alıyor.

Güney Kore dünyanın en büyük sürücüsüz araç test alanını oluşturmaya hazırlanıyor. Bütün uzmanlar bu araçların büyük alanlarda test edilmesinden yana. Bu alanların hükümetler tarafından oluşturulmuş ve şehirlere birebir benzeyen alanlar olması son derece önemli. Ülkenin kuracağı test alanı yaklaşık 356.000 metrekare olacak. Bu alanıyla dünyanın en büyük sürücüsüz araç test alanı özelliğine de kavuşacak.

Alanın adı K-City olacak. Ülke sürücüsüz araç teknolojilerinde lider olmayı hedefliyor. Bu alan SK Telecom, Naver, Samsung, Hyundai ve Kia gibi teknoloji devleri arasından kullanılacak. Bu haber Samsung’un yakın zamanda halka açık alanlarda sürücüsüz araç testi izni almasından hemen sonra ortaya çıktı. K-City’nin önümüzdeki yıl kullanıma açılması bekleniyor.

Bu büyüklüğü ile K-City, Amerika’nın Michigan eyaletinde bulunan MCity’nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Ancak geçen yıl Amerikan Ulaştırma Dairesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında B-24 uçaklarının üretildiği Michigan’ın Ypsilanti şehrinde yer alan Willow Run isimli 1.36 kilometrekarelik alanı American Center for Mobility adı ile bir test alanına çevirmeye karar verdi. K-City belki en büyük test alanı unvanını bir süreliğine eline lacak olabilir ancak kesinlikle ülkenin teknoloji devleri tarafından sıkça kullanılacak.