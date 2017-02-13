Haluk Levent’in Kaybolan Montu Nasıl Bulundu

Haluk Levent’in kaybolan montunu Sevgililer Günü öncesi Samsung Türkiye buldu!

Haluk Levent yaklaşık bir ay önce kendi sosyal medya hesabından içinde pasaportunun bulunduğu ve çok sevdiği montunun kaybolduğunu paylaşmıştı. Türkiye, sosyal medyada o günden beri Haluk Levent’in kayıp montunun hikayesini konuşuyor çünkü bulana vaat edilen hediyeler çok dikkat çekici.

Büyük bir takipçi kitlesine sahip sevilen sanatçı Haluk Levent, 2 Ocak’ta montunu kaybettiğini Twitter hesabından paylaştı. Bulunmasına yardımcı olana 300 lira, işsize iş imkanı ve hatta telefonda sınırsız özel konser vaat etti. Bu tweet 2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Sevgililer Günü için özel planları olan 3 kafadarın Haluk Levent ile hikayesi böyle başladı.

Samsung Türkiye’nin kayıp mont hikayesini konu alan reklam filmi, montu bulan 3 gencin 14 Şubat’ta sevgililerini etkilemek için Haluk Levent’in 3 vaadini yerine getirmesini eğlenceli bir dille ele alıyor. Filmde Haluk Levent, gençlere gerçek sevgiyi, 1 günlük sürprizlerle değil; Mutlu An’ları biriktirerek ölümsüz kılabileceklerini sevilen şarkısı “Beni Biraz An’lasana” ile anlatıyor. Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için hazırlanan reklam filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Reklam filmi, Samsung Türkiye’nin Onedio iş birliği ile hayata geçirdiği Content Factory (İçerik Fabrikası) yaklaşımıyla hazırlandı. Yapım ve produksiyon sürecini Onedio’nun üstlendiği projede Haluk Levent, “Hani Benim Olacaktın” ve “Beni Biraz Anlasana” şarkılarını kendi orkestrasıyla birlikte özel olarak seslendirdi.

@HandeArpaligil