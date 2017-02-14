Hareketle Kontrol Edilen Işıklar

Philips Hue ile aydınlatmayı hareketle kontrol edin

Philips Hue ailesinin yeni hareket sensörü, ışığa bağlanarak evde daha rahat ve güvenli hareket etmeye ve ışıklarını hareketle kontrol etmenizi sağlıyor.

Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), Philips Hue ailesine, evdeki ışıkları hareketlerle kontrol eden Philips hue hareket sensörünü ekledi. Hareket sensörü, ışıklarla düğmeye basmadan etkileşim kurulmasına izin veren, karmaşık bir kuruluma ihtiyaç duymayan, basit ama fonksiyonel bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Philips Hue hareket sensörünün kurulumu son derece basit; cihaz tümüyle kablosuz, pille çalışıyor, manyetik ve istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Philips Hue uygulamasına doğrudan bağlanan ve Philips Hue aydınlatma sistemi ile tam entegre olan sensör, tüm Philips Hue ürünleriyle de uyumluluk gösteriyor. Bir Philips Hue köprüsüne toplamda 12 sensör bağlanarak tüm ev hareket sensörünün kapsama alanına alınabiliyor. Sensörler; bir sehpa veya kitaplığa konulabiliyor, mıknatısıyla metal bir yüzeye tutturulabiliyor veya duvar ya da tavana sabitlenebiliyor.

Philips Hue hareket sensörü, aydınlatma kumandasını elden adımlara taşıyor. Hassas bir yanıt sistemine sahip ışıklar yarım saniye içerisinde hızla tepki vererek rehberlik ediyor. Böylece karanlıkta el yordamıyla elektrik düğmesini aramaya ya da parlak ışık açarak ailenin diğer üyelerini uyandırmaya gerek kalmıyor. Kişisel ayarlar ile geceleri yumuşak bir aydınlatma sağlanabiliyor, gündüzleri ise ışık tercih edilen şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Philips Hue hareket sensörü, entegre gün ışığı sensörü sayesinde odadaki ışığın yeterli olup olmadığını tespit ediyor ve ışıkları sadece ihtiyacı karşılayacak seviyeye getirerek enerji tasarrufu yapmaya yardımcı oluyor. Akşam eller doluyken girilen oda aydınlanıyor, gece tuvalete gitmek için yataktan kalkıldığında ise ışıklar kısık düzeyde açılıyor.

@HandeArpaligil