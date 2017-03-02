Harika Tasarımlı Alcatel A3 MWC’de

Dikkat çekici tasarımlı Alcatel A3, sosyal paylaşımcılar için geliyor

TCL Communication bugün Mobile World Congress’te yeni akıllı telefonu A3’ü tanıttı. Yeni akıllı telefon A3, Alcatel’in “enjoy.now promise.” temasıyla tasarlandı. Harika tasarımlı Alcatel A3, yüksek kalitede kamera tecrübesi sayesinde eğlenceli ve neşeli paylaşımlar sunan bir cihaz olmayı hedefliyor.

Ürünle ilgili Portfolyo Yönetim Direktörü William Dowie, “Müşterilerimiz bize fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın, oyun oynamanın, video yayınlamanın, eğlencenin ve sosyal hayatın önemli parçaları olduğunu söylüyor. A3, muhteşem görüntüsüyle birlikte bunları ve çok daha fazlasını sunuyor” açıklamasını yaptı.

Alcatel A3, gösterişli hatlar sunan hoş ince tasarım, 3D efekti ve metalik çerçeveyi bir arada sunuyor. Üstelik, daha akıcı bir kullanım deneyimi ve zarif bir stil için mikro desenli bir açma-kapama düğmesi ile yeniden tasarlanan detaylarını ön plana çıkartıyor.

Alcatel A3 gelişmiş güvenlik için parmak izi okuyucu ve hassas verinizi korumak için Özel Mod özelliğiyle geliyor. Hızlı kilit açma özelliğine ek olarak, kilit ekranındayken en sık kullanılan beş uygulamaya anında erişim için beşe varan parmak izi tanımlanabiliyor.

Alcatel A3, aktif sosyal medya kullanıcılarına harika video ve fotoğraflar çekip paylaşma imkânını tanıyor. Yeni akıllı telefon, selfie’ler için flaşlı 5MP ön kamera ve LED flaşlı 13MP arka kamera ile donatılmış bulunuyor. Parmak İzi Sensörü’ne tek dokunuşla selfie çekilebiliyor ve Face Mask ile Face Show uygulamalarıyla çekilen selfie’lere eğlenceli efektler uygulanabiliyor. Ayrıca sadece selfie’lere özel bir Selfie Albümü’nün haricinde, fotoğraflara en yüksek oranda efekt eklemek için Anında Kolaj özelliği kullanılabiliyor.



Alcatel A3’ün, 5 inç HD ekranı güneş ışığı altında iyi performans gösteriyor ve hem fotoğrafları hem de videoları görüntülemek için ideal şartları sağlıyor. Hızlı 4.5G LTE bağlantısı ve dört çekirdekli işlemci sayesinde oyun ve video deneyimleri hem rahat hem de akıcı oluyor. Entegre ön panel hoparlörü sayesinde üç boyutlu ve net sesler oluşuyor.

Alcatel A3 Avrupa’da Mayıs’tan itibaren 149 Euro’ya (önerilen perakende satış fiyatı) iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak: siyah ve saf beyaz

@HandeArpaligil