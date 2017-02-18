Hatalar Yapan Robotlar Daha Çok Seviliyor

“İnsanlar inisiyatif alan ve hatalar yapan robotları sevdi”

Management Centre Türkiye (MCT)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İnsan Kaynakları Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar’da “DNA – Decoding The New Age” – “Yönetim, Yeni Çağın Kodları ile Yeniden Yazılıyor” temasıyla gerçekleştirildi. Cornell Üniversitesi Sibley Mekanik ve Uzay Mühendisliği Fakültesi’nden Guy Hoffman, insanların hatalar yapan robotları daha çok sevdiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

30 yıl önce cep telefonu yokken insanların günümüzde cep telefonları ya da cep bilgisayarları olmadan tuvalete dahi gitmediğini belirten Hoffman, günümüzde teknolojinin robotlarla daha farklı noktaya getirildiğini söyledi. Robotların önümüzdeki yakın gelecekte restoranlarda ve hastanelerde daha çok karşımıza çıkacağını belirten Hoffman, “Robotların bilgisayardan çok fazla farkı yok. Sadece bilgisayarların vücut bulmuş hali. Çünkü fiziksel olan şeyler bizi duygusal anlamda daha çok etkiliyor. Robotik tecrübeler bilgisayar ile yaşanan diğer kullanıcı tecrübelerinden çok daha farklı” dedi.



Sunumunda üretilen bazı insansı robotlarla ilgili videolar gösteren Hoffman, “Bu videodaki robot karşısındaki insanın sesini dinleyip kendisine kızdığını anladığında birkaç adım geriye gidiyor. Bu robotu izlediğimizde bizde yarattığı şey acıma duygusu. Bir robota acıyoruz. Burada duygular devreye giriyor ve robotla etkileşime geçiyoruz” diye konuştu. Robotlar için vücut dilinin de çok önemli olduğunu anlatan Guy Hoffman, robotların insanları taklit ederek onları dinlediklerinde yüzlerine baktığını ve “Siri” gibi iletişim kurduğunu söyledi.

Robotların insanların hayatını kontrol etmesinin henüz mümkün olmadığını belirten Hoffman, müzik aleti çalan ve hatta karşısında bir müzik aleti çalanı taklit eden ve ondan esinlenen bir robotla ilgili video gösterdi. Videodaki robotun karşısındaki müzisyeni bire bir taklit etmediğini, bazen inisiyatif kullanarak müziğe uygun melodiler ortaya çıkardığını belirten Hoffman, “İnsanlar inisiyatif alan robotları seviyorlar. Robotlardan ne bekliyoruz? Hata yapsalar bile inisiyatif alsınlar, mükemmel olmasınlar istiyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi mükemmel değiller” dedi. İleride iş yerlerinde robotların sayısının artacağını belirten Hoffman, bu fırsatın doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

@HandeArpaligil