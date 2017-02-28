Havaya Göre Değişen Reklamlar

Sistem 9’dan bir yenilik: havaya göre değişebilen reklam panoları

Sistem 9, LOOK!screens markasıyla Türkiye’de programatik açıkhava reklamcılığı devrini başlattı. Böylece verdiğiniz reklamlar havaya göre farklılaşabilecek.

Sistem 9 ve LOOK!screens CEO’su Haluk Yalınkaya, “Bu, 360 derece marka reklamcılığını dijital Açıkhava ekranlarımızla birleştirmek vizyonumuzun bir başlangıcı” dedikten sonra şu bilgileri veriyor: “Aralık 2016’da Unilever’in çeşitli markaları için ekranlarımız da bir çalışma başlattık. Unilever markaları kampanyaların frekansını, yayında olacakları zaman dilimlerini, yaratıcılıklarını kontrol edebildikleri bir sistemde reklamlarını yayınladılar. Markalar bu teknolojiyle, açıkhava kampanyalarını dijital kampanyalarda olduğu gibi, Adserver(reklam sunucusu) kullanarak bütünleşmiş bir şekilde raporlayabiliyor.”

Markaların, İstanbul’un çeşitli lokasyonlarındaki LOOK!screens ekranlarında yayında olan kampanyalarda hava durumuna göre ya da haftanın belirli günlerinde yayında olabildiğini vurgulayan Yalınkaya, “Örneğin Unilever’in bir çorba markası hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğünde yayına giriyorken, çay markası görseli ise gün içinde değişen metinlerle yayına girebiliyor” diye ekliyor.

Programatik açıkhava kampanyalarının reklam verene birçok yarar sağladığını belirten Yalınkaya, bunları şöyle özetliyor: “Açıkhava dijital reklamların düzene girmesi kolaylaşıyor. Reklamveren ve ajanslara da medya bütçelerini çapraz platforma kaydırıp, artırma veya azaltma imkanı sunuyor. Bir anlamda reklam otomasyonu yaparak, etkinlik ve bütçe kontrolünü artırıyor.

Devreye yeni giren LOOK!screens AKMERKEZ LED ile birlikte reklam verenleri günlük 3,5 milyon kişilik erişime ulaştırdıklarını belirten Yalınkaya sözlerini şöyle noktalıyor: “Söz konusu yerlerin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla açıkhavada da farklı mekânları da dev Dijital Megalight’lar, Dijital Raketler, LED’ler ve ülkemizde ilk kez uygulanacak dijital mecralarla tanıştıracağız.”

@HandeArpaligil