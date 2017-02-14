Hedef 100 Tonluk Mama Yardımı

Petbesinleri’nin bugüne kadar topladığı yardım 100 tonluk mama

Evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu ürünleri satışa sunan petbesinleri.com.tr, 2010 yılından bu yana hedeflediği 100 tonluk mama yardımını gerçekleştirebildi. 10 bin üye sayısına ve aylık 30-40 bin ziyaretçiye ulaşan e-ticaret sitesi, yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor. “Sosyal e-ticaret” anlayışıyla faaliyet gösteren kuruluş üzerinden bugüne kadar kadar 10 tondan fazla mama yardımı yapıldı ve kupon bağışlarıyla birçok hayvan tedavi oldu.

petbesinleri.com.tr ‘den evcil hayvanları için ihtiyaç duyulan ürünleri satın alan kullanıcılar bir yandan tedaviye muhtaç kedi ve köpeklere ekstra bir masraf yapmadan yardımda bulunabiliyor. Kullanıcılar, site üzerinden düzenli olarak iletilen kampanya kuponlarındaki indirim tutarlarını kedi ve köpeklerin tedavisinde kullanılmak üzere bağışlayabiliyor.

Mama Yardımı ise, petbesinleri.com.tr üzerinden kullanıcıların arzu ettikleri miktarlardaki kedi ve köpek mamasını tüm Türkiye’deki herhangi bir barınağa göndermesiyle gerçekleşiyor. Ayrıca petbesinleri.com.tr’nin Mama Yardımı sekmesinde yer alan ürünler maliyet fiyatına satışa sunuluyor ve kargo masrafları da ücretsiz olarak karşılanıyor.

2017 yılında 8 bin farklı ürün çeşidine ulaşarak, 300 bin TL ciro hedefleyen petbesinleri.com.tr’nin Kurucusu Uğur Bazan, “petbesinleri.com.tr olarak sokak hayvanlarıyla ilgili bütün sorunlarının çözümünde elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Tedavi yardımı ve mama yardımıyla diğer sitelerden ayrılıyoruz. Bu da bizi “sosyal eticaret” sitesi yapıyor. Özellikle tedavi yardımı proje ve yazılım olarak tamamen bize ait bir proje. Bu nedenle daha fazla dikkat ve vurguyu hakkediyor. 2017’de 100’den fazla hayvanın tedavi masraflarını karşılamayı ve 100 ton yardım maması dağıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

@HandeArpaligil