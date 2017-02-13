Hediye Seçerken Yardımcınız Hazır

GittiGidiyor’dan pazaryerinde bir ilk: Hediye seçerken tavsiyelerde bulunan chatbot

GittiGidiyor, Facebook Messenger üzerinden hediye seçerken tavsiyelerde bulunan ve alışveriş imkanı sunan chatbot uygulamasını başlattı. İlk etapta Sevgililer Günü için hayata geçen uygulama, Türkiye’deki pazaryerleri arasında ilk kez kullanılıyor. Sevgilisine hediye ararken yardım isteyenler bu chatbot uygulamasını deneyebilirler.

Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor, pazaryerleri arasında bir ilke daha imza atarak chatbot uygulaması başlattı. GittiGidiyor’un “Facebook Chatbot” uygulaması, Facebook Messenger üzerinden hem hediye seçimlerinde tüketicilere önerileri ile yardımcı oluyor, hem de alışveriş yapmayı mümkün kılıyor.

İlk etapta 14 Şubat Sevgililer Günü için uygulamaya geçen chatbot, takip eden diğer özel günlerde de kapsamı genişletilerek GittiGidiyor takipçileriyle buluşturulacak.

GittiGidiyor Facebook hesabının Messenger uygulaması üzerinden çalışan chatbot, ayrıca GittiGidiyor’un Sevgililer Günü özel kampanya sayfasının ekranından da kullanılabiliyor. En uygun hediyeyi önermek üzerine kurgulanan bot, messenger’a gelenlere sorduğu soruların yanıtlarına göre uygun hediye alternatiflerini sunarak kullanıcıya dijital ortamda asistanlık yapıyor.



“Sana nasıl yardımcı olabilirim?” sorusu ile kullanıcıyla iletişime geçen bot, “Sevgilime hediye bakıyorum” diyen kişiyi yönlendirmeye başlıyor. Birkaç soru sorduktan sonra bot gelen yanıtlara göre en uygun Sevgililer Günü hediyesi için tavsiyelerde bulunuyor. Beğendikleri hediye tavsiyesi için “ürünü incele” butonuna tıklayan kullanıcı, alıveriş için ilgili sayfaya yönlendiriliyor.

@HandeArpaligil