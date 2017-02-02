Hediyeniz TP-Link Neffos Modellerinden

TP-Link Neffos C5 ve C5 Max hediye alternatifleri

TP-Link Neffos C5 ve C5 Max model akıllı telefonları, sevgilisine akıllı telefon hediye etmek isteyenlere ekonomik ve kaliteli birer seçenek oluşturuyor.

Yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle hediye arayışları başladı. Sevgilisine farklı ve etkileyici hediye arayanların seçeneklerinden biri de akıllı telefonlar. Bu yıl sevgilisine akıllı telefon almak isteyen ama ekonomik bir seçenek arayanlar için TP-Link’in Neffos C5 ve C5 Max modelleri uygun birer seçenek oluşturuyor. Çift SIM kart desteği olan Neffos akıllı telefonlar Android işletim sistemi desteğine sahip.

Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarlarını otomatik olarak yapabilen Neffos C5 ve C5 Max ile karanlıkta dahi fotoğraf çekmek mümkün.

Neffos C5 modelinde 8M piksel arka, 5M piksel ön kamera yer alıyor. C5 Max modeli ise 13M piksel arka ve 5M piksel geniş açılı ön kameraya sahip. Kolay kullanımlı, karmaşık olmayan ve uygun fiyatlı bir seçenek olan Neffos C5 Max, görüntü ayrıntılarını ve renkleri daha iyi yakalayabilen kamerası ile fotoğraf çekmeyi ve görüntülü sohbeti daha keyifli hale getiriyor.

Pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte gelen Neffos C5 serisi akıllı telefonlar 540 TL’den başlayan fiyatlarla telefon satış noktaları ve sanal mağazalarda bulunabiliyor.

@HandeArpaligil