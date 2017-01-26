Her Akıllı Cihazla Kullanılabilen Klavye Mouse

Logitech’in yeni klavye mouse seti her ürünü kontrol edebiliyor

Logitech’in yeni modeli MK850 Kablosuz klavye mouse seti hem bilgisayar hem akıllı telefon hem de tabletleri kontrol edebiliyor.

Easy-Switch® teknolojisine sahip ürünler, bir tuşa dokunarak üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Yeni Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan rahat bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor.

Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti, Windows®, Mac® veya Chrome OS™ bilgisayarda; Android™ ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitect UnifyingTM USB veya Bluetooth® Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.

“Bir işi hızlıca çözmek gerektiğinde, çalışması masasının anahtarı rahatlıktır.” diyen Logitech Küresel Klavye Direktörü Art O Gnimh, “Farklı cihazlardan araştırın, yaratın veya iletişim kurun… Gün içinde ihtiyacınız olan verimlilik ve konforu sunan MK850 Klavye ve Mouse Seti, cihazlar arasında kolayca geçiş yapıp işinizi hızla tamamlama şansı veriyor.” diyor. Eğer siz de evinizdeki tüm cihazları tek bir klavye mouse’dan kontrol etmenin kolay ve pratik olduğunu düşünenlerdenseniz siz de Logitech MK850 Performance Kablosuz Klavye ve Mouse Seti satın alabilirsiniz.

@HandeArpaligil