Hopi ve Mastercard’la Cüzdansız Alışveriş İmkanı

Hopi’den cüzdansız alışveriş dönemi

Hopi,iş Mastercard iş birliğiyle hayata geçirdiği “Mobil Ödeme” özelliği ile akıllı telefonlardaki alışveriş deneyimini cüzdansız ve telefonla tamamlayabiliyor.

Amaçlarının Hopi’yi sesle komut alan bir yaşam asistanına dönüştürmek olduğunu söyleyen Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, “Mobil ödeme özelliği bu hedefe giden önemli adımlardan biri. Küresel trendler mobil ödemenin önümüzdeki dönemde müşterilerin vazgeçilmezi haline geleceğini gösteriyor” dedi. Hopi’nin yarattığı kazançlı alışveriş dünyası ve teknolojisinin dünyanın 2 yıl önünde olduğunu söyleyen Boyner, “Grup olarak perakendeyi teknolojiyle birleştirmek konusunda öncülüğümüz devam edecek. Mobil ödeme gibi müşterinin hayatını kolaylaştıran, alışverişini daha keyifli hale getiren inovasyonları müşterilerimize sahada benimseterek çok hızlı şekilde yaygınlaştıracağız. Kısa süre sonra görsel ile ürün arama özelliğini de devreye sokacağız. Hopi’nin bundan sonra gideceği nokta hayallerinizle, hayallerimizle sınırlı” diye konuştu.

Hopi’nin mobil tüketici teknolojileri alanında lider olduğunu söyleyen Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, “Araştırmalar telefonlarını unutanların yüzde 80’inin, cüzdanını unutanların ise sadece yüzde 20’sinin eve döndüğünü gösteriyor. Biz zaman zaman mağazalarımızdaki kasaları gözlemliyoruz. Müşterilerimiz cüzdanlarını ararken bile telefonlarını elinden bırakmıyor. Biz de Hopi kullanıcılarına mobil ödeme ile bu rahatlığı sağlıyoruz. Kullanıcılarımız ellerini cüzdanlarına attıklarında ne hissediyorlarsa, Hopi sayesinde telefonlarını ellerine aldıklarında da aynı şeyi hissedecekler” dedi.

Mobil ödeme entegrasyonunda kullanıcılar farklı bankaların kartlarını Hopi’lerine ekleyebiliyor ve taksit seçeneğiyle alışveriş yapabiliyor. Hopi’nin Axess ve CardFinans ile yaptığı kampanya kapsamında; Axess veya CardFinans kartlarını Hopi’ye ekleyerek ödemelerini mobil yapan Hopililer 25 Paracık kazanıyor. Kampanya 23 Mart-10 Nisan tarihleri arasında geçerli oluyor. Şu anda Boyner, Beymen, Beymen Club, Network, Divarese, Altınyıldız Classics, Beymen Business, Que, Wepublic ve YKM olmak üzere 500 noktada geçerli olan Hopi ile mobil ödemenin önümüzdeki dönemde kademeli olarak tüm Hopi üye markalarına taşınması hedefleniyor.

@HandeArpaligil