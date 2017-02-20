HP Güvenliği Yeniden Şekillendirme Hedefinde

HP güvenliği vurgulamak için kısa filmler çekiyor

HP güvenliği vurgulamak, iş dünyasının ve tüketicilerin karşılaştığı güvenlik riskleri ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla global bir girişim başlattı. Ödüllü aktör Christian Slater’ın rol aldığı, HP Studios’un internet üzerinden yayınlanan The Wolf isimli kısa film serisi, kurumsal ağların nasıl saldırıya uğrayabileceğini ve şirketlerin kendilerini korumak için neler yapması gerektiğini konu alıyor. Film serisinin fragmanını izlemek ve paylaşmak için www.hp.com/TheWolf adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kısa film serisinde, Slater göz ardı edilen açıkları ve zayıf şekilde korunan yazıcılar ve PC’leri kullanarak bir şirkete sistematik siber saldırı gerçekleştiriyor ve böylece posta odasından özel toplantı odasına kadar ulaşıyor. Serinin ilk bölümünde güvenliğin artık sadece ağları veya ağın çevresini etkileyen bir konu olmayıp herkesi ilgilendiren bir konu olduğu gözler önüne seriliyor.

HP’nin Pazarlama ve İletişim Müdürü Antonio Lucio konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağlantılı cihazların dünyası hızla büyürken siber saldırıların sofistike yapısı ve şiddeti de güçleniyor. Cihazları, verileri ve kimlik bilgilerini korumak teknolojide sürekli güveni sağlayacak bir zorunluluk ve kiminle, nasıl bağlantı kuracağımızı belirleyen bir gereklilik. HP olarak bilişim dünyasının geleceğini güvenlik altına alacak kayda değer ilerlemeler yapmak için ön safta liderlik ediyoruz. The Wolf ise artan bu zorluk karşısında şirketlerin farkındalığını artıracak yaratıcı bir yöntem.” dedi.

Lucio açıklamasının devamında şunları söyledi: “Christian Slater’ın ahlaki açıdan tutarsız, sevimli korsanı oynama yeteneğinin teknoloji ve siber dünyadaki popülaritesi ile bir araya gelmesi bizim için kendisini, iş dünyasını saldırılara karşı korumasız hale getiren güvenlik sorunlarını gözler önüne sermemizi sağlayan mükemmel bir ortak yaptı. The Wolf filminin nasıl bir seyir aldığını ve HP Secure’ün tehdit ve açıkları önleme konusunda nasıl yardımcı olduğunu görmek için takipte kalın.”



Yönetmenliğini BAFTA ve Emmy adayı Lance Acord’un yaptığı The Wolf filminin düzenlenmesi ise Academy Ödül sahibi Kirk Baxter tarafından gerçekleştirildi.

Christian Slater ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Verilere saldırılması hem iş dünyası hem de tüketiciler açısından ciddi ve büyüyen bir sorun. HP’den bana bu film serisi için işbirliği teklifi geldiğinde, bunun insanları siber saldırılara karşı daha iyi korunmalarına yardımcı olacak bir eğitim fırsatı olduğunu düşündüm.”

Gelecek aylarda HP ayrıca, yapacağı işbirlikleri, etkinlikler ve en güvenilir cihaz, çözüm ve teknolojiler için ürün inovasyonları ile güvenliği yeniden şekillendirmeye devam edecek.

@HandeArpaligil