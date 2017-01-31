HP ile Anılarınızı Tazeleyin

Sevgililer Gününde HP ile fotoğraf albümünüzü yenileyin



Sevgililer gününde aşkınızın ilk kıvılcımlandığı günden bugüne kadarki sürecini HP ile güzel bir albüme dönüştürebilirsiniz.

Facebook, Instagram ve diğer sosyal ağlar üzerinden baskı alma ihtiyaçlarına yönelik yeniden tasarlanan beyaz ve su yeşili renç seçenekleriyle HP DeskJet 3775 ve 3785, kendi sınıflarındaki diğer tüm inkjet all-in-one yazıcıların yarısı kadar boyuta sahip olmakla birlikte dayanıklı baskı, tarama ve kopyalama becerilerini kolay mobil kurulum ve özelliklerle bir araya getiriyor.

Ücretsiz HP Social Media Snapshots ile kullanıcılar Facebook, Instagram ve Flickr gibi sosyal ağlar üzerinden fotoğraflarını tasarlayabiliyor, paylaşabiliyor veya baskısını alabiliyor. Kullanıcılar, aynı işlemi doğrudan telefonun fotoğraflar klasöründen de gerçekleştirebiliyor. Social Media Snapshots uygulamasına uygun olarak da tasarlanan HP’nin bu yazıcısı sayesinde, 4×5 yapışkan fotoğraf kağıdını kullanarak yatak odalarınızı, dolaplarınızı süsleyebilir ya da tasarladığınız fotoğrafları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Facebook Messenger kullanıcıları da HP Printbot kullanarak bir Facebook Messenger diyaloğundaki içeriği kolaylıkla basabiliyor. Buna ek olarak bu bot, kullanıcıların yazıcı eklemelerini, yazıcının hafızasından baskı almayı ve sarf malzeme siparişi vermelerini sağlayarak fotoğraf ve belge basımı deneyimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Kısa bir süre önce TIME Magazine tarafından Tüm Zamanların En Etkili 50 Cihazı listesinde gösterilen, yeni tasarlanmış bu DeskJet, akıllı telefon ya da tabletten baskı alma deneyimini olabilecek en kolay şekilde sunuyor. HP DeskJet 3775 ve 3785 yalnızca alanı en iyi şekilde kullanmakla kalmıyor, bulunduğu alana göz alıcı tasarımıyla da stil katıyor.

@HandeArpaligil