HP Mobilite Ürünlerine İddialı Aksesuarlar

HP, mobilite ürünlerine takılıp çıkarılabilen, çok yönlü ve güçlü ticari aksesuarlarını duyurdu

HP’nin yeni mobilite ürünleri için tasarlanan Pro x2 ve Elite x3 aksesuarlar, günümüzün bağlantılı dünyasında güvenlik ve verimlilik getirmeyi hedefliyor.

Mobil Dünya Kongresi 2017, HP Inc. insanların diledikleri zaman diledikleri her yerden çalışmalarını sağlayacak 2’si 1 arada takılıp çıkarılabilen yenilikçi dinamik ticari aksesuarlarını duyurdu. Aksesuarlar eğlence ile birlikte fonksiyon, güç ve güvenlik sunan mobil cihazlara bağlanabiliyor. Yeni HP Pro x2 612 G2, kullanımı kolay ve şık cihaz isteyen günümüzün mobil profesyonelleri için tasarlandı. Aynı zamanda, bu kişiler saha hizmetlerinde, hükümet, sağlık ve perakende dikeylerinde iş akışlarını otomatikleştirirken kurumsal seviyede güvenlik ve BT’nin ihtiyaç duyduğu işletilebilirlik ile birlikte yüksek verimlilik sunan uygulamalara da ihtiyaç duyuyor.

HP EMEA Ticari Kişisel Sistemlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Benoit Bonnafy yaptığı açıklamada, “Günümüzde y kuşağının yüzde 60’dan fazlası birden fazla lokasyonda çalışıyor. 2020 yılına kadar bu kişiler iş gücünün çoğunluğunu oluşturacak. Bu kuşak, hareket halindeki iş stillerini karşılayan çekici mobil cihazlara ihtiyaç duyarken BT de bu cihazların yönetilebilir, işletilebilir ve korunabilir olmasını istiyor. Sadece HP, daha düşük toplam sahip olma maliyetleri ile bu mükemmel mobil faktörleri dahili güvenlik ve dikey iş akışlarıyla bir araya getiriyor.” dedi.

Pro x2, çok yönlü 2’si 1 arada takılıp çıkarılabilir bir aksesuar. Sunum modu, not almak için yazma modu, veri toplamak için tablet modu ve dizüstü modu gibi ticari kullanımlar için birçok mod şeklinde kullanılabiliyor. Pro x2, en son 7. nesil Intel® işlemciler ile kurulabiliyor ve böylece son kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak güvenilir performans sunuyor.

@HandeArpaligil