HP’nin Saldırılara Karşı Bromium ile İşbirliği

HP, işletmeleri web-tabanlı saldırılara karşı Bromium ile işbirliği sonucunda HP Sure Click ortaya çıktı

HP, dünyanın en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarlarını daha da güçlendirmek için Bromium ile işbirliğine gitti ve ortaya HP Sure Click çıktı.

2017 RSA Konferansında HP, müşterileri web-tabanlı güvenlik tehditlerine karşı korumak için HP Sure Click teknolojini duyurdu. Dünyanın en güvenilir ve yönetilebilir bilgisayarlarını üreten HP, işletmeleri çalışanların internet gezintileri sırasında bilmeden bilgisayarlarına yükledikleri zararlı yazılım ve fidye yazılımlardan korumaya yardımcı olacak bu çözümü geliştirmek için Bromium Inc . ile çalıştı. HP Sure Click ilk olarak ödüllü HP EliteBook x360 1030 G2 dizüstü bilgisayarında kullanılacak.

HP Başkan Yardımcısı ve Ticari Bilgisayarlar ile Kişisel Sistemlerden Sorumlu Genel Müdürü Alex Cho konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “BT güvenlik yöneticilerinin yüzde 81’i güvenlikten yoksun internet gezintilerini öncelikli saldırı nedeni olarak değerlendiriyor. İşletmeler sürekli değişen bu tehditlere karşı kendilerini korumakta zorlanıyor. HP Sure Click teknolojisini geliştirmek için Bromium ile yaptığımız ortaklık sayesinde internet gezintileri için donanımın güçlendirdiği özel güvenliği standart bir özellik olarak sağlıyoruz. Böylece hem kullanıcılara hem de işletmelere güvenli bir şekilde gezinti imkanı sunuyoruz.” dedi.

400 CIO’nun katıldığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 68’i saldırıların daha sofistike hale gelmesinin kullanıcıların güvenli ve güvensiz internet sayfalarını ayırt etmesini zorlaştırdığını belirtiyor. HP Sure Click sorumluluğu son kullanıcıdan alarak bilgisayara yüklüyor. HP Sure Click ile istenmeyerek girilen internet sitelerinden kaynaklı zararlı yazılım ve fidye yazılım gibi web-tabanlı birçok saldırı türü otomatik olarak engelleniyor.

Bir kullanıcı Internet Explorer veya Chromium üzerinden bir oturum başlattığında, ziyaret edilen tüm sayfalar HP Sure Click teknolojisini çalıştırıyor. Örneğin bir kullanıcı bir internet sayfasına her girdiğinde HP Sure Click, donanım tabanlı ve izole edilmiş bir gezinti oturumu açıyor. Böylelikle bu sayfanın diğer sekmelere veya sistemin kendisine zararlı içerik bulaştırmasının önüne geçiliyor.

HP Sure Click, ilk olarak HP EliteBook x360 1030 G2 için 2017 ilkbaharında internet üzerinden indirilebilecek ve yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek Elite PC platformlarda standart bir özellik olarak yer alacak.

@HandeArpaligil