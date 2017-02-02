HP OMEN bilgisayarları ile GIST 2017’de

HP OMEN bilgisayarlarıyla oyunseverlerle buluşacak

HP bugün başlayan ve 5 Şubat’a kadar sürecek olan Gaming İstanbul (GIST)2017 etkinliğinde OMEN bilgisayarlarıyla oyunseverlerle kucaklaşmayı bekliyor.

HP’nin Microsoft ile birlikte açacağı stantta oyunseverler oyunlar için özel geliştirilmiş OMEN by HP ürün ailesi ile en güncel oyunları en son teknolojiler ile oynama imkanı yakalarken 1907 Fenerbahçe Espor takımının oyuncularıyla da tanışma fırsatı yakalayacaklar.

Özellikle 2 Şubat Perşembe günü e-sporun önde gelen takımlarından 1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları da stantta hazır bulunacak. HP’nin sponsorluk desteği verdiği takımın oyuncuları burada taraftarlar ve oyunseverler ile bir araya gelecek. Ayrıca 5 Şubat’a kadar stantta OMEN bilgisayarlar ile oyun oynarken fotoğraflarını / videolarını çekip, Twitter’da #DominateTheGame hashtag’i ile paylaşan en yaratıcı 10 kişi, imzalı 1907 Fenerbahçe Espor forması kazanacak.

OMEN dizüstü bilgisayarlar güçlü donanımlarıyla öne çıkarken, 15,6” ve 17,3” 4K ekranlarıyla oyun deneyimini net görüntülerle zenginleştiriyor. 17,3 inç diyagonal OMEN dizüstü bilgisayar, oyunseverlerin en yeni ve hızlı oyunları çalıştırabilecek oyun bilgisayarı taleplerine hem taşınabilirlik hem de yüksek performansla yanıt veriyor. En son teknoloji ile üretilen NVIDIA® GeForce® GTX ekran kartlarını kullanan dizüstü bilgisayar, 32,9 mm’lik kalınlığı ve 3,2 kg ağırlığı ile taşınabilirlik seviyesi en yüksek bilgisayarlar arasında.

OMEN masaüstü bilgisayarlar ise modern tasarım, sıvı tabanlı soğutmalı Intel® Core™ işlemciler, NVIDIA GeForce GTX ve AMD Radeon™ ekran kartlarıyla muhteşem oyun performansı sunuyor. HP’nin oyunlara özel masaüstü bilgisayar platformu OMEN X, en son teknoloji ile üretilmiş çift NVIDIA GeForce GTX 1080’e varan ekran kartları ile tüm oyunlarda çarpıcı bir görüntü sunuyor. Hız aşırtımı yapılabilen (overclock) 6. nesil Intel® Core™ i5/i7 işlemci, VR uyumlu GPU ile bir araya gelerek akıcı bir Sanal Gerçeklik (VR) ortaya koyarken aynı zamanda en güçlü donanımlara ihtiyaç duyan AAA seviyesindeki oyunlar için de derin bir 4K deneyimi sunuyor.

@HandeArpaligil