HP Sevginizi Güçlendirecek

HP sevginizi düşünüyor

HP sevginizi güçlendirmek için tasarladığı ve bir AAA pil kalınlığına sahip şık ve zarif tasarımıyla teknoloji ile modayı buluşturuyor. HP Spectre 13 Sevgililer Günü’nde sevdiklerini şıklık ve zarafet ile şımartmak isteyenler için dikkat çekici bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiğiniz kişiyi hem teknoloji hem de zerafet ile mutlu etmek isyenlerdenseniz HP Spectre 13 dikkatleri üzerine çeken bir hediye alternatifi. Kalınlığı bir AAA pilin kalınlığını geçmeyen ve yalnızca 1,1 kg ağırlığındaki HP Spectre 13, bakır tonlarının ağırlıkta olduğu şık tasarımı ve yüksek performans sunan teknolojileriyle teknoloji dünyasında moda ile yüksek teknolojinin buluşma noktası olarak gösteriliyor.

En iyi kullanıcı deneyimini, en yüksek performansla sunmaya odaklanan HP Spectre 13, ince görünümüne rağmen karbon fiber yapısıyla dayanıklı olma özelliğine de sahip bir cihaz olarak öne çıkıyor. Dokuz buçuk saate yakın pil ömrü sunan Spectre 13, Corning® Gorilla® özellikli Full HD IPS ekranıyla fotoğraf düzenleme, sunum hazırlama ya da film izleme gibi amaçlar için üstün görüntüleme deneyimi sunuyor. Cihazın 6’ncı nesil Intel® Core™ i5 ve i7 işlemcileri ve PCIe SSD depolama birimi kullanıcılara en yüksek performansı sağlıyor. HP Audio Boost teknolojisi ve Bang & Olufsen Stereo hoparlörlerle zengin ses deneyimi sunan HP Spectre 13, KDV dahil 7.699 TL fiyatıyla satışta satılıyor.

@HandeArpaligil