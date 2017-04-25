HP, VR ve AR Teknolojileri için Venture Reality’e Yatırım Yaptı

HP, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine adım atmak için Venture Reality girişimine yatırım yaptığını açıkladı.

HP’nin, Venture Reality’e ne kadar yatırım yaptığı henüz bilinmiyor. Şirketin yatırım bölümü olan Hewlett-Packard Tech Ventures tarafından yapılan yatırım ile beraber Venture Reality Fund sanal gerçeklik alanında ve artırılmış gerçeklik en aktif topluluklardan birisi haline geldi.

VR Fund bünyesinde altyapı, araç, platform, içerik ve uygulama alanlarında çalışan bir çok girişim bulunuyor. Bu yatırım ile beraber Hewlett-Packard AR/VR/MR teknolojiklerine adım atmış olacak.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanındaki yatırımlar 2016 yılında 1.8 milyar dolara ulaştı. Goldman Sachs bu yatırımların 2025 yılında 89 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yeni jenerasyon karma gerçeklik uygulamaları, içerikler, oyun platformları, başlıklar, mobil çözümler ve diğer servisler giderek büyüyen bir marketin parçası ve hiçbir büyük teknoloji şirketi bu marketin dışında kalmak istemiyor.