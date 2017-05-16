HTC U11 Modelini Bugün Düzenlediği Etkinlikle Tanıttı

Mart ayının başlarında HTC U11’in Mart sonunda çıkacağı söylentileri dolanıyordu ve merak beklenen telefon bugün tanıtıldı.

HTC U11, 5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ekrana sahip. Üzerinde ise Qualcomm Snapdragon 835 çipset yer alıyor. Telefonun depolama alanı 64 GB, belleği ise 4 GB ancak bazı marketlerde 128 GB depolama alanı ve 6GB bellek seçenekleri olacak. Ayrıca telefonda yer alan micro SD kart desteği sayesinde depolama alanı 2TB’a kadar çıkarılabiliyor.

Telefonun arka tarafında 12, ön tarafında ise 15 MP kamera yer alıyor. 3000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olan telefon kutudan Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneği ve Android 7.1 işletim sistemi ile çıkıyor.

Telefonun aslın önemli özelliği ise ses ve güç tuşları altında yer alan basınç sensörleri. Bu sensörler sayesinde telefonun kenarlarına baskı uygulayarak çeşitli özellikleri aktif etmek mümkün. Telefonun kenarlarına kısa sürede basınç uyguladığınız zaman kamerası aktif oluyor ve kamera aktifken basınç uygularsanız fotoğraf çekiyor. Telefonun kenarlarına uzun süre basınç uygulandığında ise el feneri özelliği açılıyor ya da Google’ın asistanı aktif hale geliyor. Ayrıca telefonda Amazon’un Alexa desteği de bulunuyor.