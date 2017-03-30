Huawei 15 Yeni Laboratuvar için Yatırım Yapacak

Huawei 15 yeni “Global OpenLabs” laboratuvarına 200 milyon dolar yatırım yapacak

2017’de 7 yeni “OpenLabs” kurmayı hedefleyen Huawei, 3 yıl içinde 15 yeni laboratuvar açılışı gerçekleştirerek 200 milyon dolarlık yatırıma imza atacak.

Almanya’nın Hannover kentinde yapılan CeBIT fuarında OpenLab programına ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Huawei, 3 yıl içinde 15 yeni açık laboratuvar çalışmasına 200 milyon dolar yatıracak. 2017’de Londra, Paris, Moskova, Johannesburg şehirleri ve Güney Afrika’da olmak üzere 7 yeni ’OpenLab’ kurmayı planlayan Huawei, 2019’un sonu itibarıyla bu sayıyı 12’ye ulaştıracak ve sonrasında da 20 laboratuvara sahip olmayı planlıyor. Huawei, bu program dahilinde dünya genelinde 1000 civarında yetenekli insanı görevlendirecek.

Bu sayede dünya çapında çok sayıda endüstri ortağıyla çalışma fırsatı bulacak ve endüstrinin ekosistemini geliştirirken dijital dönüşüme katkıda bulunarak müşteri odaklı yenilikçi çözümler üretecek.

Huawei, Çin’in Suzhou kentinde, Almanya’nın Münih, Meksika’nın Mexico City şehirlerinde, Singapur ve Dubai ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu 5 kentte açık laboratuvarlar kurdu ve işletti. Bu Open Lab’ler aracılığıyla akıllı şehir, finans, ulaşım, enerji, imalat ve medya sektörlerinde 400’ün üzerinde ortakla inovasyon ve çözüm çalışmaları yapılıyor. Çeşitli büyük işletmeler ve kamu kurumu Huawei’nin OpenLabs tarafından geliştirilen çözümlerini uyguluyor. Örneğin, Huawei, Akıllı Şehir çözümleri geliştirmek için Accenture ile işbirliği yaptı; Huawei ve Altair, araştırma ve geliştirme bölümlerini dijital olarak dönüştürürken otomotiv endüstrisindeki müşterilerini destekleyen bir kurumsal bulut çözümü simülasyonu yaratmak için güçlerini birleştirdiler. Huawei, enerji alanındaki IoT çözümleri için SAP ve Oracle gibi ortaklarıyla yenilikçi çözümler üreterek müşterilerinin güçlü ve düşük maliyetli elektrik şebekeleri kurmalarını da sağladı.

Global OpenLab Programı, Huawei Kurumsal İş Grubu’nun ‘’Platform+Ekosistem” stratejisi ile paralellik taşıyor. Bu strateji; açık, esnek ve güvenli platformların kurumsal dijital dönüşümü yönlendirmesine olanak tanıyan yenilikçi, farklı ve öncü sektörlere özel çözümler geliştirmek için iş ortakları ve müşterilerle işbirliğine odaklanıyor.

Huawei, endüstriyel işbirlikleri, geliştirici platformlar ve açık-kaynak toplumları açısından ekosistemi genişletmek ve ortak inovasyon uygulamaları yapabilmek amacıyla dijital dönüşümlü bir ekosistemi devreye sokmaya yoğunlaşmıştır.

Huawei, bulut, iletim hattı ve cihaz işbirliğini destekleyen BIT platformlarının oluşturulması ve simbiyotik hareketli ve sürdürülebilir ekosistemlerin düzenlenmesinde müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği yapmaya devam edecek. Yeni BIT çağında dijital dönüşüm zorluklarını çözmek için ve yeni yollar keşfetmek için ortaklarıyla çalışmalarını sürdürecek.

@HandeArpaligil