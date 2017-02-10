Huawei Bilişim Konferansının Destekçisi

Huawei 19. Akademik Bilişim Konferansının sponsoru oldu

Huawei, Aksaray Üniversitesindeki 19. Akademik Bilişim Konferansının sponsoru oldu ve bilgi teknolojileri sistemleri ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Kurumsal iş çözümleri alanındaki yenilikçi teknolojileriyle ön plana çıkan Huawei, 8 – 10 Şubat tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 19. Akademik Bilişim Konferansı’nda katılımcılarla bir araya geldi. Etkinliğin ana sponsorluğunu da üstlenen Huawei Enterprise, konferans boyunca veri depolama ve network sistemleri, CCTV çözümlerinin yanı sıra smart mini datacenter Fusion Module 800 modelini de katılımcıların ilgisine sundu. Modül hassas iklimlendirme, UPS, PDU, yönetim yazılımı gibi tüm gerekli çözümleri hazır olarak sunarken özel dizaynı sayesinde minimum %30 enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca Huawei bu yıl Türkiye’ye HyperConverge çözümlerini getireceğini de duyurdu.

Konferansa katılan Huawei Enterprise Kanal Direktörü Neriman Öğüt “Huawei Kurumsal İş Çözümleri Birimi olarak sunduğumuz yenilikçi, uçtan uca çözümleri ile iş ortaklarımıza katma değer yaratıyoruz. Bu sene 19’uncusu düzenlenen Akademik Bilişim Konferası’nda bu katma değeri müşterilerimize nasıl sunduğumuzu ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerin neler olduğundan bahsettik. Her sene olduğu gibi bu sene de katılımcıların büyük bir ilgisi ile konferansı tamamladık. Huawei Enterprise olarak gelecekte de iş ortaklarımıza en yeni teknolojileri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Akademik Bilişim Konferansı her sene farklı üniversitelerin ev sahipliğinde bilgi teknolojileri altyapıları, kullanımı, eğitimi, teknolojilerin üretimi ve deneyimlerin paylaşılması odağında gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ana sponsorluğunu da üstlenen Huawei geçtiğimiz ay TEV işbirliği ile startını verdiği eğitime destek projesini hayata geçirmişti.

@HandeArpaligil