Huawei Büyüme Hedefi İçin Yolunu Çizdi

Huawei, Londra’da Yeni Büyüme Yollarını Anlattı

Huawei, MWC 2017 öncesi bilgilendirme toplantısını Londra’da gerçekleştirdi. Yeni büyüme yollarını ROADS olarak tanımlayan Huawei, daha iyi bağlantılı bir dünyanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin yol haritasını paylaştı.

Huawei’nin Londra’da MWC 2017 öncesi düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan Huawei Telekomunikasyon birimi Başkanı Zou Zhilei, daha iyi bağlantılı bir dünyanın hızla yaklaştığını belirtti. Huawei’nin operatörlerin bir ortağı olduğunu onların iş başarısı ve sayısal dönüşümünde birlikte çalıştıklarını kaydeden Zhilei, böylece birlikte değer odaklı büyüme sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Zou şöyle devam etti: “2025 yılı itibarıyla dünyada küresel olarak 100 milyar bağlantı olacak, tüm kurumsal uygulamaların yüzde 85’i ise buluta taşınacak. Kurumların tamamı bulut hizmetlerini kullanacak ve endüstriyel zekanın yaygınlık oranı yüzde 20’yi aşacak. Sayısallaşan endüstriler, daha iyi bağlantılı bir dünyada sınırsız olanak yaratacaklar ve bu süreçte endüstrilerin ne kadar ileri gidebilecekleri ise hayal bile edilemez.’’

Londra’daki bilgilendirme toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Zhilei, “Telekom operatörlerinin stratejisi yatırım odaklı olmaktan değer odaklı olmaya doğru evriliyor. Artık son kullanıcı tecrübesine ve hizmetlerine daha fazla odaklanıyorlar ve rekabetçi avantajlar temelinde son kullanıcıya daha fazla değer üretiyorlar. Huawei, operatörlerin daha fazla büyüme sağlaması, yatırım getirisini iyileştirmeleri ve işletim etkinliğini geliştirmeleri yolunda destek vermeyi sürdürmeye kararlıdır” diye konuştu.

Huawei Global Telekomünikasyondan sorumlu Küresel Pazarlama ve Çözüm Satış Başkanı Ken Wang ise, “Değer odaklı yeni büyüme yollarını ilave büyümeye yönlendirmek için Huawei operatörler ile birlikte hareket ediyor ” dedi. Wang, operatörlerin ‘’Videonun Kral Olduğu’’ yeni bir döneme girdiklerine ve sayısallaşan dikey endüstrilerin operatörler için trilyon dolarlık pazar yaratacağına dikkat çekti. Videonun, operatörlerin temel bir hizmeti olacağını ve eğlence, iletişim ve endüstri alanında görüntü hizmetlerinin hızla büyüyeceğini söyleyen Wang, Huawei, video çağında, operatörler ile yeni büyüme elde etme hedefiyle ilerlediğini belirtti.

@HandeArpaligil