Huawei Dış İlişkiler Direktörlüğüne Önemli Atama

Uzun yıllardır teknoloji sektöründe yer alan ve teknoloji sektörünün isimlerinden olan Yusuf Temizel, Huawei Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildi.

Uzun yıllar Samsung Türkiye ofisinde görev yapan ve Samsung markasının gelişimine önemli katkıları olan Yusuf Temizel‘ in, şubat ayı itibariyle Huawei Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

2000 yılında Samsung Tüketici Elektroniği Yöneticisi olarak görevine başlayan Yusuf Temizel, 2002 yılına kadar bu görevini sürdürdü. İlerleyen yıllarda ise, 2002-2003 Samsung Cep Telefonları Ürün Müdürü, 2003-2005 yılları arasında Samsung Cep Telefonları Satış Müdürü olarak görev yaptı.

Ayrıca, Samsung Türkiye ofisi kuruluncaya kadar farklı pozisyonlarda da görev yapan Yusuf Temizel, 2001-2007 yılları arasında, İnsan Kaynakları ve Genel İlişkiler, 2005-2010 yılları arasında Terminal ve Satış Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2010-2012 yılları arasında ise Samsung ile kısa bir ayrılık yaşayan Yusuf Temizel, 2012 yılı itibariyle Samsung Türkiye CEO Danışmanı olarak uzun yıllar çalıştığı firmasına geri dönüş yaptı.

Teknoloji sektöründe uzun yıllardır yer alması ve Samsung gibi bir markada üst düzey pozisyonlarda yer alması sebebiyle birçok markanın transfer listesinde bulunan Yusuf Temizel Şubat 2017 tarihi itibariyle dünyanın en değerli 40. Markası unvanını kazanan Huawei tarafından transfer edildi.

Göreve gelmesi ile Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Direktörlüğü görevini üstelenen Yusuf Temizel, Huawei markasının Türkiye’ye yaptığı yatırımların kalıcı olacağının göstergesi olarak nitelendirilebilir.

Kendisiyle yaptığımız kısa söyleşimizde, Huawei markasının yurtdışında olan gücünü Türkiye’ye yansıtması için her türlü çalışmayı yaptığını bizlere aktaran Temizel, P9 ve Mate 9 ile belirli bir kitlenin bu modelleri özellikle severek kullandığının altını çizdi.

Huawei markasının Türkiye‘ye olan yatırımlarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Yusuf Temizel, Huawei kullanıcılarının ayrıcalıklı bir markayı kullandıklarını hissedeceklerini de sözlerine ekledi.

@ardameric