Huawei ile Daha iyi Bağlantılı Bir Dünya

Huawei, Barselona’da “Daha iyi Bağlantılı Bir Dünya” planlarını paylaştı

Huawei, MWC 2017’de “Daha iyi Bağlantılı Bir Dünya İçin Açık Yollar” temasında açılış konuşmalarından, ürün lansmanlarına kadar bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinlik sırasında, dünyanın dört bir yanından 100’den fazla operatör ve çözüm ortağı, Huawei ile birlikte geliştirilen yenilikleri ve fikirleri sergiledi. Şirket ayrıca telekomünikasyon endüstrisinin geleceği ve operatörlerin yeni değer odaklı büyüme elde etmesine yardımcı olacak tüm çalışmalar hakkında endüstri ortaklarıyla iletişim kurdu.

Huawei, gelişen pazarların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik ederek operatörlerin verimliliğini artırmasına ve kârlı büyümesine yardımcı olmaya kararlı. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı ve Strateji Pazarlama Müdürü William Xu, “Değerli müşterileri belirlemelerine, değerli işyerleri geliştirmelerine ve değerli şebekeler kurmalarına yardımcı olmak için operatörler ile el ele çalışıyoruz.” Operatörlerin endüstri politikalarını birleştirmelerini sağlıyoruz. Mevcut ağ kaynaklarını kullanmak ve teknolojik ve ticari yeniliği entegre etmektir. Hedefimiz operatörlerin yeni gelir akışı sağlamasına ve hizmet geliştirme ve şebeke yapımında olumlu bir iş döngüsüne yardımcı olmaktır. ‘’ dedi.

2016 yılının mobil operatörler için bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Huawei Dönüşümlü CEO’su Eric Xu, ortalama olarak mobil hizmetlerdeki toplam operatör gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını veri transferinin oluşturduğunu dile getirdi. Görüntü ve görüntü ile ilgili trafiğin ise gelirlerin içinde yüzde 25’lik paya sahip olduğuna dikkat çeken Xu, “2020 yılı itibarıyla görüntünün, operatörlerin toplam gelirleri içindeki payının yüzde 50’yi geçeceğini ve tüm veri transferinden elde edilen geliri de yüzde 70 oranında artıracağını öngörüyoruz. Bu, artık mobil operatörler için rollerinin değişmesi gerektiği anlamına gelir. Artık kendilerini mobil şebeke operatörleri olmakla sınırlayamayacaklar, aynı zamanda sayısal içerik oynatıcıları olarak görev üstlenecekler. Mobil operatörler, görüntü stratejilerini reaktif olmaktan proaktif olmaya nasıl dönüştürebileceklerini düşünmek zorundalar. Görüntüyü katma değerli bir hizmet olarak konumlandırmak yerine, onu temel bir hizmet olarak görmeli ve daha sonra, ses ve veri hizmetlerinde yaptığı gibi onu geliştirmelidir” diye konuştu.

Operatörlerin ağlarını inşa etmede ve verimli hale getirmede bilinçli hareket etmeleri gerektiğini ve endüstrinin görüntü deneyimini ölçmek amacıyla standartlar geliştirmesi gerektiğini aktaran Xu, Huawei’nin böyle bir ölçüm standardı geliştirmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını ve ağlarının yapımında operatörleri daha iyi bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Huawei’nin görüntü endüstrisindeki tüm güçlükleri ve telekom operatörlerinin görüntü işlerini geliştirirken karşılaştığı zorlukları değerlendiren Xu, Huawei’nin operatörlerin görüntü işinde başarılı olmasına ve operatörleri görüntü işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek olmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

@HandeArpaligil