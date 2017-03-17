Huawei P10’un Kamerasına DxOMARK Yorumu

HUAWEI P10, DxOMARK’ın en iyi kameralardan biri seçildi

Akıllı telefon kameralarını test eden saygın mecra DxOMark, test ettiği Huawei P10’u en iyi akıllı telefon kameralarından biri olarak seçti. Akıllı telefon kamerasının tüketicilerin telefon satın alması konusunda en önemli etkenlerden biri olduğunu düşünürsek değeri daha da artıyor.

Zayıf ışıkta dahi doğru renk dengesi sunarak, her koşulda iyi pozlar yakalayan P10, fotoğraf çekim kalitesi değerlendirmesinde 88 puan aldı. Video meraklıları için yüksek çözünürlük sunan Huawei P10, hareketli görüntü yakalama özelliği, doğru beyaz dengesi kullanımı ve otomatik netleme performansı ile video çekim performansında ise 84 puan aldı.

HUAWEI P10, hem yazılım hem de donanımdaki yenilikleri, performans, pil ömrü, fotoğraf ve pek çok alanda devrim yaratan özellikleriyle Android akıllı telefonlar için yeni bir standart oluşturdu.

Huawei’nin Leica ile ortaklığı, HUAWEI P10’u, son nesil Kirin 960 yonga setinin desteklediği, akıllı hassas tanıma için telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlayan çift lensli kamera ile donattı. Mükemmel öz çekimler için 3D yüz tanınması, nesnenin belirgin bir yerine odaklanırken resmin bütününde görüntü netliğinin bozulmaması amacıyla Hibrid Zum özellikleri sunuyor. Ayrıca, Huawei, kullanıcılarına en son moda renkler ile buluşturmak için P10’u, renk dünyasının lider isimlerinden Pantone Colour Institute ile işbirliği yaparak özel renk tasarımlarıyla piyasaya çıkardı.

@HandeArpaligil