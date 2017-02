Huawei P10 ve P10 Plus ile Fotoğraf Stüdyosu

Huawei P10 ve P10 Plus ile cebinizde fotoğraf stüdyosu taşıyacaksınız

Huawei’nin Leica ile birlikte geliştirdiği yenilikçi ve stil sahibi Huawei P10 ve P10 Plus modelleriyle adeta fotoğraf stüdyosu cebinize giriyor.

Yeni Huawei akıllı telefonlar, dünyanın renk konusunda önde gelen kaanat önderi kuruluşu Pantone Color Institute ile yapılan özel bir işbirliği ile özgün hiper elmas kesim kasalar için özel olarak geliştirilmiş en son moda renklerle piyasaya sunuldu. Süper Şarj da dahil olmak üzere son yenilikçi teknoloji ile donatılan Huawei P10 ve P10 Plus, piyasada fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Akıllı telefonlarda ilk kez, P10 ve P10 Plus’da Leica çift arka kameraya ek olarak Leica ön kamera bulunuyor. Modern sanatsal portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10 ve P10 Plus, sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebinize sığdırıyor. Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.

Yeni ön kameralar ile Leica tarzında mükemmel portre fotoğraf çekebilirken arka kamera ile inanılmaz yüz detayları elde ederek fotoğraflarınıza canlılık kazandırabilirsiniz. Objektifinizi nereye yöneltirseniz yöneltin, kapak fotoğrafı tadında sonuç elde ederek, profesyonel ışıklandırma efektleriyle koşullar ne olursa olsun nesneleri göz alıcı hale getirebilirsiniz. Huawei’nin Hibrid Zoom özelliği, kullanıcıların bir görüntünün belirli alanlarına odaklanırken görüntü kalitesinin netliğini korumasına izin veren ek bir özellik sunuyor. HUAWEI P10 and P10 Plus son fotoğraf teknolojisi ile portre fotoğrafçılığı yeniden tanımlarken, renk ve tasarımda standartları yeniden belirliyor.

Cihazlar, Pantone Color Institute ile ortak olarak yaratılan ve özel olarak seçilen iki ayrı Pantone rengiyle piyasaya çıktı. PANTONE 2017 resmi rengi olan PANTONE Greenery (Yeşillik) ve Huawei’nin Dazzling Blue (Göz kamaştırıcı mavi) olarak piyasaya sunduğu gölgeli derin mavi modelleri, Huawei’nin üstün teknolojik özellikler yanı sıra stile verdiği önemi de gösteriyor.

Huawei’nin endüstri tasarımındaki gelişmiş uzmanlığı ve metal işçiliğindeki öncü rolüyle Pantone Color Institute’ün kanaat önderliği ve yönlendiriciliğinin bileşimi, Huawei P10 ve P10 Plus kullanıcılarının kişiliğini yansıtıyor. Huawei ve Pantone Color Institute’ün özenli işçilik ve karşılıklı işbirliği sonucu her iki renk de HUAWEI P10 ve P10 Plus’ ın yüzey ve dokusu için özel olarak geliştirildi. ‘’Greenery’’, kum püskürtme yöntemiyle üretilmiş kusursuz ve şık bir kasayla piyasaya çıkarken ‘’Dazzling Blue’’ modelindeki hiper elmas kesim kasalarda parıltı efekti göze çarpıyor. Bu özgün renkleri tamamlayıcı olarak HUAWEI P10 and P10 Plus’ın ayrıca Ceramic White, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Rose Gold ve Mystic Silver olmak üzere çarpıcı renk seçenekleri de bulunuyor.

@HandeArpaligil