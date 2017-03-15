Huawei Sunucu Satışında İlk Üçte

Huawei Gartner raporuna göre sunucu satışında üçüncü sırada

Gartner’in yayınladığı son piyasa araştırma raporuna göre Huawei sunucu satışında 2016 yılının son çeyreğinde dünya pazarında üçüncü sırada yer aldı.

Gartner 2016 yılının son çeyrek raporuna göre Huawei sunucu satışlarıyla yılın son diliminde ilk kez küresel sıralamada üçüncülük elde etti ve böylece daha önce sıralamada dördüncülük olan yerini geliştirmiş oldu. Huawei sunucuları küresel olarak dünyanın 150 farklı ülkesinde 5,000 müşteri tarafından kullanılıyor. Sıralamada elde ettiği bu derece , Huawei’nin sunucu satışlarında bugüne kadar gördüğü en yüksek seviye ve bu, önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

İnovasyon ve büyüme kültürünü sürdürmeye odaklanan Huawei, yıllık gelirinin yüzde 10’undan fazlasını Ar-Ge çalışmalarına aktarıyor. Huawei, müşterilerinin gereksinimlerine odaklı sunucular üretiyor.

Alt katmandaki çiplerden, tüm mimari ve mühendislik tasarımlarıyla üst katmandaki uygulamalara kadar her bir müşterinin özel ihtiyacını karşılayabilmek için sürekli yenilikçi teknoloji arayışında olan Huawei, müşterileriyle birlikte büyürken onların bugün ve yarına dönük bilişim altyapılarını verimli hale getirmek için çalışıyor.

Huawei sunucuları, 2015’ten bu yana dünyanın en iyi bankaları, internet sağlayıcıları, enerji dağıtım şebekeleri, petrol şirketleri ve otomobil üreticilerinin başarılı projelerinin önemli bileşenlerini oluşturuyor. Bu yeni pazar sıralaması, Huawei sunucularının piyasadaki artan etkisini göstermekte ve Huawei sunucuları ile özdeşleşen mükemmel kalite ve inovasyonun doğru bir yansıması.

Huawei, IT Sunucu Ürün Hattı Başkanı Qiu Long, “Bu sıralamalar önemli bir kilometre taşının göstergesidir ve Huawei sunucuları için 2017’de güçlü bir bir çıkış noktası sağlamaktadır. Geleneksel kurumsal uygulamalarda devam eden başarılarına ek olarak, Huawei sunucuları bulut bilişim, büyük veri, derin öğrenme ve büyük video da dahil olmak üzere yeni alanlarda mükemmelleşmeyi sürdürüyor’’ dedi.

Qiu Long şöyle devam etti: “Başarımızın anahtarı, endüstrinin geleceğini kucaklamak ve müşterimizin sürekli büyüyen gereksinimlerini karşılamak için çan eğrisinin üstünde kalmaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, ARGE’ye yaptığımız yoğun yatırımlara devam edeceğiz ve sunucumuzun büyümesini sağlamak ve endüstri standartlarının ötesinde olmayı sürdürebilmek için inovasyona odaklanacağız.

Sürekli ileri gitme konusundaki bu tutku, Huawei’nin müşterilerine üstün kalite, performans ve kullanım kolaylığı sağlayan bilişim mimarisi sunma yolundaki kararlılığını göstererek onlara en üst düzeyde bilişim deneyimi sunuyor.

Gelecekte sunucu pazarında daha da büyük atılımlar gerçekleştirmek için müşterilerimizle birlikte çalışmaktan dolayı heyecanlıyız’’

@HandeArpaligil