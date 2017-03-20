Huawei Sürdürülebilir Ekosistemiyle CeBIT 2017 ’de

CeBIT 2017 ’de Huawei farkı

Yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak farklı sektörlerdeki birçok şirket için ürünler ve çözümler geliştiren Huawei, CeBIT 2017 ’ye katılıyor.

Endüstri 4.0’ın konuşulduğu, bilişim, otomasyon ve akıllı uygulamaların hızla gelişmesine tanık olduğumuz bu dönemde Huawei ilk defa, tasarım aşamasından başlayarak karar alma, üretim, lojistik, servis ve bakım süreçleri de dahil olmak üzere tüm aşamaları aynı alanda sergileyecek. Huawei sektör yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsayan yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri, CeBIT Fuarı Hannover Messe’de salon 7 stand A26’da teknoloji severler ile buluşacak.

Huawei dijital dönüşüm yolunda geleneksel endüstri süreçlerinin yeniden tasarlanması, enerji verimliliğinin arttırılması gibi konularda sunduğu teknolojiler ile müşterilerine maksimum değer sağlıyor. Huawei’in CeBIT 2017’de sergileyeceği IoT uygulamaları, bulut bilgi işlemleri, nesnelerin interneti ve big data teknoloji ürün ve çözümleri, şirketlerin endüstriyel dönüşüme giden yolu keşfederek başarıya ulaşmalarında yardımcı olacak.

Fuar boyunca Huawei’in ev sahipliğinde internet servis sağlayıcıları, bulut teknolojileri, veri merkezi altyapıları, IoT uygulamaları hakkında 7 teknik forum da gerçekleştirilecek. Ayrıca Huawei fuar alanında kuracağı açık sahnede yeni iş modelleri ile dijital endüstriyel dönüşüm yolunda gerçekleşen başarı hikayalerini de katılımcılar ile paylaşacak.

Huawei sürdürülebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemiyle katıldığı CeBIT 2017’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

@HandeArpaligil