Huawei ve Pantone Renk İçin Birarada

Huawei ve Pantone Color Institute’ten renkli işbirliği

Huawei ve Pantone Color Institute, yaptıkları işbirliği ile yeni nesil akıllı telefonlara rakipsiz bir güzellik katmak için çalışacak.

Huawei Tüketici İş Grubu ve Pantone Color Institute, Huawei’nin piyasaya sürülecek yeni nesil cihazlarında en son moda renkleri sunabilmek amacıyla teknoloji ve renkleri her zamankinden daha da ileri bir hamleyle buluşturdu.

Huawei’nin gelişmiş mühendislik tecrübesi ve Pantone Color Institute’un renk dünyasındaki güvenilir kanaat önderliğinin bir araya gelmesi ile kullanıcılara çığır açan yeniliklerle, çarpıcı renklerde akıllı telefonlar sunulacak.

Renklerin dünya çapında eşsiz adresi olan Pantone Color Institute renklerin insan duygusunu nasıl etkilediğini, “PANTONE Yılın Rengi’’ de dahil olmak üzere özel renk oluşturma ve gelecekteki renk eğilimlerini tahmin eder. Pantone Color Institute, Huawei’nin tasarımlarında renklerin gücünü, psikolojisini ve duygusunu yansıtması için renkleri bu defa Huawei adına tahmin ediyor.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, ” Ürün yelpazemizi geliştirerek müşterilerimize en yeni eğilimleri sunabilmek için renk konusunda dünyanın önde gelen otoritesi olan Pantone Color Institute ile çalışmaktan çok memnunuz. Huawei’de, kolektif akla ve işbirliğinin gücüne inanıyoruz ve bu ortaklık, tüketicilerin kendilerini rengin evrensel diliyle daha canlı bir şekilde ifade etmelerine olanak verecek” dedi.

Pantone Color Institute, Huawei ile olan bu heyecan verici ortaklığı ile ilgili Pantone Color Institute Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise; ‘’Tüketicinin kendini ifade biçimi olarak rengi kullanmada gittikçe daha cesur olması sonucu rengin daha deneysel ve yaratıcı kullanımına tanık oluyoruz. Renk, insanların çevrelerindeki dünyaya kendilerini ifade edebilmeleri için gerçek bir araç. Huawei, tüketicinin bu gelişen dinamiklerinin farkında ve bu işbirliğiyle Huawei müşterilerinin cesur renkleri seçebilmesine olanak verecek bir yelpaze sunmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

@HandeArpaligil