IBM Watson, Wimbledon Maçlarını İzleyecek

IMB Watson yapaylar zekalar arasında ne çok bilineni ve sağlık sektöründen bilgi yarışmalarına kadar her şeye el atmayı başarıyor.

IBM Watson bu seferde önümüzdeki hafta başlayacak olan Wimbledon tenis turnuvasında görev yapacak. Turnuvaya izlemeye gelenler Watson ile çalışan Fred isimli mobil bir uygulama yükleyecek. Akıllı asistan Fred ziyaretçilere kortların yerini gösterecek, yemek alanı konusunda bilgi verecek ve maçların saatleri ile hangi kortlarda düzenleneceğini gösterecek.

IBM ayrıca Wimbledon’da maçların sonuçlarını da tahmin etmeye çalışacak. Oyuncuların bilgileri yapay zekaya verilecek ve yapay zeka oyuncuları karşılaştırarak bir sonuca varmaya çalışacak. IBM 1990 yılından beri Wimbledon’a sponsorluk yapıyor. Watson daha önce de görev almıştı.