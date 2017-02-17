IDC ile Yeni Güvenlik Yol Haritasına Davet

IDC Türkiye, BT Güvenliği Konferansı’nda Kurumları “Yeni Güvenlik Yol Haritası” Oluşturmaya Davet Ediyor

International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenlik Konferans serisi etkinliklerinde Yeni Güvenlik Yol Haritasını oluşturmaya davet etti.

Siber güvenlik, ISO 27001, bilgi güvenliği, e-devlet uygulamalarında güvenlik, SOME, risk bazlı güvenlik yönetimi ve güvenlik karmaşasını yönetme, yönetilebilir servisler gibi konuların ön plana çıkacağı etkinlik; devlet kurumları ve özel sektörden üst düzey BT güvenlik yöneticilerini ağırlayacak.

IDC Türkiye’de yazılımdan sorumlu kıdemli araştırma analisti Yeşim Öztürk’e göre “Evrim geçiren tehdit ortamı ve hedefli güvenlik saldırılarındaki artış, kurumları, kritik şirket varlıklarının güvenliğini sağlayabilmeleri için daha sağlam güvenlik stratejileri ve politikaları geliştirmeye itiyor. Bulut, analitik ve mobilite gibi 3. Platform teknolojilerine odaklanan güvenlik problemleri ve sürekli artan dijital iletişim kanalları, önümüzdeki yıllarda kurumların önündeki en önemli güvenlik meseleleri olacağa benziyor. Bilgi güvenliği de Türkiye’de en büyük önceliklerden bir tanesi olarak görülüyor ve kurumlar, BT güvenlik seviyelerini artırmalarına yardımcı olması için çalışanlarının farkındalıklarını artırmaya ve yeni bilgi güvenliği teknolojilerine yatırım yapmaya daha fazla odaklanıyor.”

“IDC CIO Zirvesi Anketi 2016” sonuçlarına göre önümüzdeki yıllarda güvenlik, ortak bir endişe olarak daha da ön plana çıkıyor olacak. Bu nedenle, planlanan güvenlik yatırımlarının artı ve eksi yönlerinin kapsamlı bir şekilde yönetim kurulu seviyesinde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla, kurumların, BT altyapılarının hem iç hem dış güvenlik risklerini analiz etmeleri ve bu riskleri, gelişmiş güvenlik teknolojilerine yatırım yaparak minimize etmeleri gerekiyor.

@HandeArpaligil