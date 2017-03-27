iF Tasarım Altın Ödüle Doyamayan Sony

Sony Üçü Altın 18 iF Tasarım Ödülü aldı

18 SONY ürünü, iF Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. PS-HX500 pikap, Future Lab Program™ T İnteraktif Projektör ve SIE tarafından sunulan PS4 için PlayStation®VR (PS VR) altın ödüle layık görülen ürünler oldu.

Sony, üçü prestijli altın ödül olmak üzere, 18 ürünü ile iF Tasarım Ödülü aldı. Altın ödül kazanan ürünler, PS-HX500 pikap, Future Lab Program™ T İnteraktif Projektör ve Sony Interactive Entertainment (SIE) tarafından sunulan PlayStation®4 için PlayStation®VR (PS VR) sanal gerçeklik sistemi oldu.

Ödüllü ürünler ve jüri heyeti üyelerinin bu ürünler hakkında görüşleri şöyle:

PS-HX500 pikap ve DSD kayıt cihazı

“Sadeleştirilmiş görünümü hassasiyete ve daha yüksek düzeyde netlik işaret ederken, ürün, bir DSD kayıt cihazının temel teknik gereksinimlerinin görsel bir yansımasını sunuyor.” Martin Topel

PS VR Sanal Gerçeklik Sistemi

“Siyah ve beyazın geneldeki çekici dengesinin yanı sıra, termoplastik malzemeler ustaca ve güvenle kullanılmış. Tüm bunlar, teknoloji için, oldukça makul bir fiyatla sunuluyor. Bu ürün, sanal gerçekliği (VR) kitlelere ulaştırıyor.” Claus Jepsen, Brian Stephens ve Jens Korte.

Future Lab Program™ T İnteraktif Projektör

“Yenilikçi ürün ve uygulaması için gayet iyi bir çalışma izlenmiş, renk ve malzeme kullanımı ise dürüst ve net yapılandırılmış bir tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Ürünün muhteşem fonksiyonelliğini yansıtan tasarımı net.” Albert Chen, Niklas Galler ve Matthis Hamann

iF Tasarım Altın Ödüller 2017

PS-HX500 pikap

Future Lab Program™

T İnteraktif Projektör PS VR

iF Tasarım Ödülleri 2017

VPL-VZ1000 Ultra Kısa Atımlı Projektör

Sony Bank WALLET Banka Kartı

NFC özellikli Wena Akıllı Kol Saati

Xperia™ X Compact akıllı telefon

Xperia™ XA akıllı telefon

Xperia™ XZ akıllı telefon

GTK-XB7 Yüksek Güçlü Ev Ses Sistemi

TA-ZH1ES Premium Kulaklık Amplifikatörü

MDR-1000X Kablosuz Kulaklık

MDR-Z1R Yüksek Çözünürlüklü Kulaklık

Walkman® NW-WM1Z Yüksek Çözünürlüklü Müzik Çalar

DSC-RX10M3 Dijital Fotoğraf Makinesi

KOOV® Kodlama & Robotbilim Kiti

BRAVIA® ZD9 Serisi 4K HDR Televizyon

Future Lab Program™ N Sesli Etkileşim Sistemi

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