ihracat Hedefimize Oyun Sektörünün Katkısı

2023 hedefi, 1 milyar dolarlık oyun ihracat yapabilmek

Barış Özistek, Türkiye’deki oyun şirketleri 6 yıl içinde 5-6 tane oyun çıkartırsa 2023’teki ihracat hedefine 1 milyar dolar katkısı olur dedi.

Asya’nın en hızlı büyüyen ve 4 bine yakın çalışanı bulunan Netmarble Games’in 2013 yılından bu yana Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesini Netmarble Turkey İstanbul ofisinden yöneten Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Türkiye’deki oyun sektörünün bugünkü durumu ve gelecekteki hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada her geçen gün büyüyen PC, konsol ve mobil oyun pazarının 100 milyar doları bulduğunu; sadece mobil oyun pazarının büyüklüğünün dünya genelinde 37 milyar dolara ulaştığını söyleyen Barış Özistek, akıllı telefon ve tabletlerin satılmaya başlanmasından itibaren mobil dönüşümün de başladığını işaret etti.

Türkiye’deki oyun sektörünün önündeki en büyük engelin maliyet problemleri olduğunu ve oyun geliştirmenin en riskli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Özistek, bir oyun geliştirmek için en az 1 milyon dolar harcamak gerektiğini, yüksek kaliteye sahip oyunların maliyetinin 20-30 milyon dolarları bulduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Burada devlet desteğine ihtiyaç var. 2023 bilişim ihracat hedefleri arasında desteklenmesi gereken kritik sektörlerden biri de oyun sektörü. Oyun ve animasyon gibi riskli alanlara yatırım yapacak bir fon oluşturulmalı ve devlet de bu fona katkıda bulunup fonu büyütmeli. Devletten beklentimiz karşılıksız hibe vermesi değil, fona ortak olarak yatırım kapasitesini büyütmesi. Böylece, örneğin 10 şirket yerine 20 şirkete yatırım yapılırsa ve bunlardan 5’i başarılı olursa, devlet de bundan para kazanabilir.”

Barış Özistek, Netmarble Türkiye olarak, MV Holding, Gedik Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte oluşturdukları StartersHub ile benzer bir fonu işleve geçirerek, oyun programları açtıklarını, 7-8 girişime aynı anda yatırım yaptıklarını ifade ederek şunları ekledi:

“Oyun çok kolay ihraç edilebilir bir ürün, önemli olan oyunu dünyaya pazarlamak. Bu nedenle bir oyunun başarılı olması için yatırım ve pazarlama desteği şart. Türkiye’de önümüzdeki 6 yıl içinde 30 tane firma yüksek kaliteli oyun geliştirirse ve bunların 5-6 tanesi global çapta başarılı olursa, 2023’te 1 milyar dolarlık ihracat yapılabilir. Türkiye’de oyun pazarının önündeki engellerin kaldırılması, yatırım fonlarının oluşturulması ile bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum.”

@HandeArpaligil