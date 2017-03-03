İlk Türkiye Drone Ligi İçin Hazır Mısınız

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan ”TÜRKİYE DRONE LİGİ” başlıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Drone Ligi yarışlarının birinci etabı, Bilim ve Teknoloji Haftası’nda 11 Mart günü KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.

Türkiye Drone Ligi, yarışları, pistleri, drone eğitim akademisi, cornerları ve marka ürünleri ile ülkemizde, bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkartarak drone sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Drone Ligi’nde yarışçılar 5 ayrı elemeden (sıralama, eleme, çeyrek final, yarı final ve final ) geçecekler. Pilotlar quad droneları, FPV( First Person View) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.

TDL yarışları, 6 etap olarak özel dizayn edilmiş pistlerde organize edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda TDL şampiyonu olan pilotumuz yurt dışındaki yarışlarda yarışmaya hak kazanacak.

TDL’nin 6 etabında da organizasyon ve sponsorları tarafından verilecek değerli ödüllerin yanı sıra lig şampiyonuna 8.000 TL, ikincisine 4.000 TL ve üçüncüsüne 2.000 TL ödül verecek.

Türkiye Drone Ligi pilot başvuruları www.turkiyedrone ligi.com adresi üzerinden yapılıyor.

TDL, yarışlarla pilotların ve izleyicilerin adrenalin seviyesini yükseltmenin yanında KüçükÇiftlik Park yarışı boyunca sınırsız eğlence de vaat ediyor. Türkiye Drone Ligi’nde katılımcılar, yarışların yanı sıra birçok canlı, DJ performansları, şovlar ve teknolojik deneyimler ile renkli ve hızlı bir gün yaşayacaklar.

Özel konuklar Fuat Güner ve İzzet Öz ile birlikte Gökcan Sanlıman, Gürcan Ersoy, DJ Tarkan, DJ David Şaboy, Radyo D ve Radyonom DJ leri, Top 1 Musica DJ leri, DJ Beatporn ile müziğin ön planda olacağı, canlı graffiti şovları, drone simülatör deneyimleme, eğitim alanında oyunlar, dev ekranlarda izleyiciler için yarış ve pilot görüşü, virtual reality deneyimi, karaoke, drone hobi aktiviteleri, sponsor stant ve aktiviteleri ile izleyiciler, etkinlik boyunca heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.

Modern teknolojinin sporu olarak adlandırılan drone yarışları, TV8,5’da yayınlanacak olan ‘’Türkiye Drone Ligi Yarışları’’ programı ile izleyici ve drone severler ile buluşacak. İlk program yayını 18 Mart 2017 Cumartesi günü olacak.

@HandeArpaligil