indeks Bilgisayar 2016’da Ne Kadar Kar Etti

indeks Bilgisayar 2016 yılında net karını %16 artırdı

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ve dünyadaki dijital dönüşüm ve sanayinin yeni standart biçimi olan sanayi 4.0’a ilişkin değerlendirmede bulundu. indeks Bilgisayar 2016 senesinde net karını yüzde on altı oranında arttırmayı başararak sektöründeki şirketlere iyi bir örnek oldu.

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Bilecik’in açılış konuşması ardından sahneye çıkan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş, bilişim teknolojileri dağıtım kulvarındaki liderliklerini katma değerli çözümler ve yurtdışına açılım projeleri ile daha da sağlamlaştırdıkları bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Baş, teknoloji ürünleri alanında faaliyet gösteren 3’ü halka açık, toplam 7 şirketi bünyesinde bulunduran Index Grup’un 2016 yılında %8 büyüme gerçekleştirerek net satışlarını 4 milyar TL’den 4,3 milyar TL’ye çıkardıklarını belirtti.

Baş yaptığı değerlendirmede, “2016 yılının başında yazılım ve teknoloji altyapımızı değiştirdik ve bilişim teknolojileri, telekom ve lojistik sektörlerine yönelik yatırımlarımızın katkısıyla net satışlarımızı ve net kârlarımızı arttırdık. Sektör açısından zor geçen bir yıl olmasına karşın bilgisayar, mobil ve çevre birimleri ürün gruplarının gücünü de arkamıza alarak büyüme hedeflerimizi tutturduk. Grup şirketleri olarak geçen yıl 4,3 milyar TL net satışa ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 5,3 milyar TL.” dedi.

Bu yıl özellikle yurtdışı açılım ile ilgili planlarına ağırlık vereceklerini de belirten Baş konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük katma değerli distribütörü olma hedefimiz doğrultusunda ileride daha büyük başarılara imza atmak için Index Grup olarak geçen yıl yeni bir yapılanmaya girdik. Yeni yapılanma kapsamında, şirketlerimizden İndeks Bilgisayar bünyesindeki tüm katma değerli ürün gruplarına ait distribütörlük kontratları yine grup şirketimiz Artım Bilişim’e devredilirken katma değerli ürünlerimizi Artım Bilişim üzerinden Orta Asya ülkelerine götürme kararı aldık. Mevcut işlerinin yanı sıra portföyüne; bulut bilişim çözümleri, büyük veri çözümleri ve nesnelerin interneti gibi ürünleri de ekleyen Artım Bilişim, katma değerli bu ürünleri yurtdışında başta Azerbaycan olmak Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki kurumsal müşterilere yetkinliği yüksek kanal iş ortakları ekosistemi ile götürecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Artım Bilişim bu amaçla ilk olarak da Oracle ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Artım Bilişim ile başladığımız bu yeni açılım, yurtdışındaki tecrübelerimizi artırmakla kalmayacak aynı zamanda 2023’te teknoloji kulvarında Avrupa’nın en büyük 5 teknoloji distribütöründen biri olma yolunda bize büyük bir motivasyon kaynağı da olacaktır.”

@HandeArpaligil