Instagram’ın Mobil İnternet Sitesinden Fotoğraf Paylaşmak Mümkün

Instagram kullanıcıları artık profillerinde fotoğraf paylaşmak için uygulama yerine mobil internet sitesini de kullanabilecek.

Instagram’ın mobil internet sitesi üzerinden sadece fotoğraf paylaşılabiliyor. Video yüklemek, paylaşılan fotoğrafa filtre eklemek, Hikayeler özelliğini kullanmak ya da özel mesaj atmak hala imkansız. Fotoğrafı düzenlemek ise oldukça kısıtlı.

Keşfet bölümünün kısıtlı bir versiyonu da artık mobil site üzerinden kullanılabilecek. Ancak burası da son derece kısıtlı. Şirket bu özelliği yaklaşık olarak Mart ayından beri test ediyordu ve şimdi bütün kullanıcıların kullanımına açtı.

Kullanıcılar mobil site üzerinden sadece bildirimleri ve paylaşılan görselleri görebiliyordu. Mobil site şimdilik uygulamanın birebir aynısı gibi gözüküyor. Şirket instagram.com’un masaüstü versiyonunda böyle bir özellik yok.

Mobil sitenin yeteneklerinin bu şekilde geliştirilmesi platformun daha fazla kişiye ulaşmasının önünü açacak. Şirket bunun için uygulamanın Android versiyonuna da çevrimdışı kullanım özelliği getirmişti.