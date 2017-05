Intel’in Ar-Ge Merkezinde Bilgisayar Parçası Otomatı Var

Günümüzde paralı otomatlardan içecek, dergi ya da bazı diğer şeyleri almak mümkün ancak Intel’in merkezinde alabilecekleriniz biraz farklı.

Intel’in Folsom, California’da bulunan ar-ge merkezinde yer alan otomat makinesi çalışanlara ihtiyaçları olabilecek bilgisayar parçaları veriyor. Bu sayede çalışanlar bilgi işlem bölümü çalışanlarından bu parçaları istemek ve beklemek zorunda kalmıyor.

Dokunmatik ekrana sahip IT on the GO isimli makine Core i5 vPro işlemci ile çalışıyor ve şirketin Audience Impression Metric sistemi ile içerisindeki stok bilgilerini tutuyor. Çalışanlar buradan kimlik bilgileri ile ihtiyaçları olan parçaları satın alabiliyor ve ürün otomatik olarak bağlı oldukları departmanın hesabından kesiliyor.

Cihaz içerisinden batarya, mouse, flaş sürücü, klavye, kablo toparlayacı, laptop adaptörü gibi ürünler alabilmek mümkün. Bu işlemleri daha kısa sürede halledilmesini sağlıyor. Cihaz 2013’ten beri çalışanlara hizmet vermekte. Cihazın bir benzeri de Mozilla vakfı binasında bulunuyor ancak o dokunmatik ekrana sahip değil. İşin ilginç kısmı ise cihazın yan tarafında mühendisler için hazırlanmış olan bir kullanım kılavuzu da yer alıyor.