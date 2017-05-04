Intel ve BMW’nin Sürücüsüz Araçları Yola Çıkıyor

Intel bilgisayar için mükemmel işlemciler üretiyor ancak geri kalan sektörler için rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını söylemek yanlış olmaz.

Intel özellikle mobil telefon pazarında Qualcomm’a yenildi ve benzer bir şeyi sürücüsüz araç pazarında yaşamak istemiyor. Şirket bunun için geçtiğimiz günlerde BMW ile işbirliğine gittiklerini açıklamıştı ayrıca sürücüsüz araç sensörü üreticisi Mobileye’ı satın almıştı.

San Jose’de düzenlenen etkinlikte şirketin Sürücüsüz Araç Bölümü Başkan Yardımcısı Kathy Winter, 40 yeni BMW 7 serisini tanıttı. Bu araçlar halka açık yollarda test edilecek olan sürücüsüz modeller. Arabaların bu yıl sonuna kadar yollara çıkması bekleniyor. Bütün araçlarda yolu taramak için çok sayıda Mobileye kamerası bulunuyor.

Etkinlik şirketin yeni sürücüsüz araç garajında düzenlendi. Burada araştırmacılar sürücüsüz araç teknolojisi üzerine geliştirmeler üzerine çalışıyor.