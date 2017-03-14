Intel’e Yeni Genel Müdür

Intel’de 10 yıldır çalışan Yalım Eriştiren artık Genel Müdür

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan ve yaklaşık 10 yıldır Intel’de çalışan Yalım Eriştiren, son 4 yıldır İş Geliştirme ve Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütüyordu. Eriştiren, bu görevi kapsamında, telekomünikasyon, küçük ölçekli işletmeler, finansal hizmetler sektörü, perakende, kamu, eğitim gibi dikey sektörlerde ve bulut, veri merkezi, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında önemli sonuçlar sağlanmasında etkili rol aldı. Eriştiren, İş Geliştirme ve Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevi süresince Intel global organizasyonu nezdinde birçok başarılı çalışmaya imza attı.

20 yıllık iş hayatında kurumsal pazarlara ürün ve çözüm sağlayan çok uluslu teknoloji şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alan ve yönetim sorumlulukları üstlenen Eriştiren, 1 Şubat 2017 itibariyle Intel Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yalım Eriştiren, “Intel, geliştirdiği teknolojilerle tüm dünyada dijital dönüşüme öncülük ediyor; bu değişimin bir parçası olarak kendi stratejisini ve organizasyon yapısını da yeniliyor. Intel’in PC şirketinden, milyonlarca akıllı ve bağlantılı cihazı destekleyen bulut bilişim, veri merkezi, ve nesnelerin interneti şirketine dönüşüm yolculuğuna Türkiye’de liderlik etmekten memnuniyet duyacağım. Intel Türkiye ekibi, Intel içinde her zaman gerek başarıları gerekse entegre çalışma disiplini ile örnek gösterilen bir ekip olmuştur. Bu durum gerçekleştireceğimiz başarılı çalışmalarla önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.

@HandeArpaligil