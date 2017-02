Intel Security Bulut’a Odaklandı

Intel Security Bulut Raporu’na Göre Bulut Servislerine Olan İlgi Hızla Artarken, Güvenlik Riskleri de Tırmanışa Geçiyor

Intel Security’nin yayınladığı bulut güvenliği raporunda günümüzdeki bulut kullanımı, özel ve genel bulut servisleri gibi konulara odaklanıldı.

‘Önce Bulut’ stratejisinin artık dünya çapında pek çok kurumun DNA’sına işlediğine dikkat çeken Intel Security EMEA Baş Teknoloji Yöneticisi Raj Samani, “Hızlı bir şekilde bulut bilişime geçiş yapmak çoğu kurumun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu yıl araştırmaya katılan IT yöneticileri, gelecek 15 ay içerisinde IT bütçelerinin %80’inin bulut tabanlı olacağını öngörüyor. Bu da şirketlerin ‘Önce Bulut’ stratejisini benimsediğini ve bu yolda hızla ilerlediklerini gösteriyor” dedi.

Ortak kullanım sağlayan genel bulut servislerinin algısı her yıl biraz daha güçleniyor. Çoğu kurum genel bulut servislerinin en az özel bulut kadar güvenli ve toplam sahip olma maliyetinin daha uygun olduğuna inanıyor. Genel buluta duyulan güven de buna bağlı olarak artıyor. Artan güven ve şirketlerin üst yönetimlerinde risk ve tehditlerin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte her geçen gün daha fazla kurum hassas verilerini genel bulutta saklamaya başlıyor. Genel bulutta saklanan veriler arasında müşterilere ait kişisel bilgiler ilk sırada yer alıyor, araştırmaya katılanların %62’si genel bulutu bu doğrultuda kullandıklarını belirtiyor.

Güvenlik yetkinliklerinin yeterli olmaması bulut yayılımını etkilemeye devam ediyor. Araştırmaya katılan kurumların neredeyse yarısı, siber güvenlik alanındaki yetersizliklerin bulut servisine geçişi ve bu servislerin kullanımını yavaşlattığını ve muhtemelen Gölge IT faaliyetlerinin artmasına da neden olduğunu söylüyor. Kurumların %36’sı ise bu alandaki yetersizliğe rağmen bulutu kullanmaya devam ettiklerini dile getiriyor. Araştırmaya katılanların sadece %15’i güvenlik yetkinliklerinde bir yetersizlik olmadığını belirtiyor.

Kolay temin edilmesi nedeniyle bulut servislerinin yaklaşık %40’ı bir IT uzmanının desteği olmadan kullanılıyor. Bir önceki yıl %50 olan bu tip Gölge IT servislerinin görünürlüğü bu yıl sadece %47’ye gerilemiş bulunuyor. Dolayısıyla IT uzmanlarının %65’i bunun bulutu güvende ve güvenilir tutmalarına engel teşkil ettiğini düşünüyor. Genel bulutta saklanan hassas bilginin büyüklüğü ele alındığında araştırmaya katılanların %52’sinin bulut SaaS uygulamasında zararlı yazılım tespit ettiğini belirtmesi de şaşırtıcı değil.

