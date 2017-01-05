Intel ve New Balance İşbirliğinin Meyvesi

Intel ve New Balance ile birlikte geliştirilen akıllı saat

Intel ve New Balance hepimizi şaşırtarak yeni bir akıllı saat üretimi için bir araya geldi ve böylece akıllı saat piyasasına hızlı bir giriş yapmış oldu.

CES 2017’nin ilklere imza atacağını söylemiştik ve yeni ürünlerle değil yeni atılımlarla da bu gerçekleşiyor. Intel de son dönemin popüler ürün segmenti olan akıllı saat pazarına dahil olduğu yeni modeli RunIQ modeli sporcular için özel tasarlandı.

New Balance’ın Intel tarafından satın alındığını varsayarsak bu ürünün tanıtılması yerinde bir hamle olarak değerlendirilebilir. New Balance’ın Intel çatısı altına girmesinin ilk meyvesi RunIQ modelinde tabii ki Intel marka Z34XX işlemci mevcut. 1.39 inç AMOLED ekrana sahip bu akıllı saatte 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanı olacak. RunIQ akıllı saat ayrıca kalp ritminizi ölçebiliyor ve GPS sayesinde hareketlerinizi takip edebiliyor. WiFi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde Android akıllı telefonlarla bağlanabilen bu ürün ön siparişe açıldı bile.

@HandeArpaligil