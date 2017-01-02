Intel’de neler yaşanıyor?

Intel ile ilgili çok ilginç iddialar gündemde, işlerin iyi gitmediğinden tutun da giyilebilir teknoloji pazarından çekileceğine kadar daha neler söyleniyor?

Intel resmi açıklama yaparak giyilebilir teknoloji pazarından çıkmayacağını açıkladı. Bu birimdeki çalışanları işten çıkarınca bu konuyla ilgili dedikodular çıkmıştı. Bunların üstüne Intel’in Yeni Cihazlar Grubu’ndan da bir çok elemanının işine son vereceği ile ilgili söylentiler hala konuşuluyor. Intel ise resmi açıklamasında yeni ürünler üzerindeki çalışmalarından da söz etti. Bu açıklamadan sonra uzmanların görüşü, Intel’in giyilebilir teknolojiler üzerine yoğunlaşmayacağı ama bu pazardan da çekilmeyi düşünmediği yönünde. Anlaşılan Intel kendi geleceğini giyilebilir teknolojilerde görmüyor ama asıl soru Intel’in geleceğini neler oluşturacak?

@HandeArpaligil