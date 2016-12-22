Internet Bağlantısında En Hızlı Kim?

Internet bağlantısında ve sabit internet hızıyla ilgili test sonuçları

Internet bağlantısında sizin operatörünüz mü en hızlısı yoksa rakipleri mi? Merak ediyorsanız Ookla’nın yaptığı testlerin sonuçları haberimizde:

Dünya çapında internet bağlantı hızını ölçümleyen Speedtest uygulamasını kullananlar tarafından gerçekleştirilen testlerde Turkcell Türkiye’nin en hızlısı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ookla’nın raporuna göre Türkiye’nin mobil internet bağlantı hızı 4.5G ile %206 oranında artarken, Turkcell’lilerin ortalama hızı Türkiye ortalamasının yaklaşık %50 yukarısında. Sabit internet tarafında ise en yüksek hız ortalaması Turkcell Superonline’a ait.

Ookla’nın geliştirdiği Speedtest uygulamasına ait web sitesinde yayınlanan Türkiye Pazarı Raporu’na göre, Turkcell’in mobil internet kullanıcılarının ortalama indirme hızı 38.8 Mbps, yükleme hızı ise 16.9 Mbps’ye ulaştı. İkinci sıradaki operatörün indirme ortalaması 30.18 Mbps olurken, son sıradaki operatörün hız ortalaması ise 19.13 Mbps olarak açıklandı. Bu sonuçlarla Turkcell, mobil internet hız ortalaması bakımından açık ara birinci operatör oldu. Raporun sonuçları Türkiye’nin her köşesinde 3 milyon 220 binden fazla kullanıcının, 4.5G uyumlu cihazlarından hem 4.5G hem de 3G şebekelerine bağlı oldukları sırada yaptıkları hız testlerinin sonuçları analiz edilerek hazırlandı. Rapora göre 4.5G’nin getirdiği ivme ile Türkiye, genel hız ortalaması şimdiden İsveç ve ABD gibi birçok ülkeyi de geçerek indirme hızında dünyada 16. sıraya, yükleme hızında ise 9. sıraya yükselmiş durumda.

Rapora göre 2016 yılının ikinci ve üçüncü çeyrek sonuçları değerlendirildiğ inde Turkcell, Türkiye’nin en büyük 5 ili İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da da en hızlı operatör oldu. Bu 5 il arasında Turkcell’in en yüksek mobil indirme ortalaması bakımından Bursa 41.46 Mbps ile ilk sırada yer alırken, yükleme hızı ortalamasında ise Ankara 18.09 Mbps’lik ortalamayla birinci oldu. Rapor ayrıca sabit internet bağlantı hızları ile ilgili sonuçlarına da yer veriyor. Sabit internet kullanımındaki hızlara bakıldığında da en hızlı servis sağlayıcı olan Turkcell Superonline’ın indirme hız ortalaması 48.01 Mbps olurken, yükleme hız ortalaması ise saniyede 8.40 Mbps ile en yakın rakibinin iki katından daha yüksek durumda. Sabit internet hızı istatistiklerini n 4 milyon 200 binden fazla kullanıcı tarafından yapılan hız testleri baz alınarak ortaya çıkartıldığı raporda ayrıca Turkcell Superonline’ın Türkiye’de eve kadar 1000 Mbps hız sağlayan ilk şirket olduğu da vurgulanıyor.

@HandeArpaligil