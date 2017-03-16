Internet Güvenliği Pazarı Büyüyecek Mi?

Internet güvenliği pazarı ne kadar büyüyecek?

Allied’ın “Küresel İnternet Güvenliği” araştırmasına göre, küresel internet güvenliği pazarı 2020’ye kadar %8,1 oranında artarak 42,8 milyar dolara ulaşacak. Dünyada internet kullanımı hızla yaygınlaşırken, internet güvenliği konusu daha da önem kazanmaya başladı. Veri depolama alanında yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Synology, geliştirdiği RT2600ac ürünüyle güvenlik ve konfor sunuyor.

Dünya genelinde hem bireyler hem de kurumlar kaçınılmaz bir şekilde işlemlerini internet üzerinden yapıyor. Artan tehditlerden korunmak ve yapılan işlemlerin verimliliğinin sağlanması, öncelikler arasında yer alıyor. Synology, yüksek performanslı, kolay kullanılabilir ve güvenli ürünleriyle kullanıcılarını yenilikçi teknolojilerle buluşturuyor. Ev ve iş yerleri için tasarladığı, yüksek hızlı ve güvenlik odaklı yeni ürünü RT2600ac’yi kullanıma sunan Synology, akıllı ağ yönetimine olanak tanıyor. Sezgisel ara yüzü ve ek paketler ile gücüne güç katan RT2600ac, birden fazla kullanıcıya kablolu veya kablosuz internet kullanım imkânı sunuyor.

Synology Router Manager (SRM) tarafından desteklenen RT2600ac, profesyonel düzeydeki ağ yönetim araçları sunmanın yanında tüketici dostu fiyat politikasıyla da dikkat çekiyor. Uygulama katmanı QoS (Hizmet Kalitesi Kontrolü), bireysel uygulamalar ve aygıtlar tarafından tüketilen bant genişliğinin tüketimini izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlıyor. Ayrıca gelişmiş trafik kontrolü ve uygulama algılama etkinleştirilmiş olsa dahi, donanım hızlandırma motoru bağlı bulunan bütün aygıtların yüksek performans ve verimliliklerinin korunmasına yardımcı oluyor. Kullanıcıların ağ yönetimlerinin hızlı ve kolay kullanılmasını sağlayan ürün, Wi-Fi ve DLNA sertifikasına da sahip.

@HandeArpaligil