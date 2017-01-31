internette Dolandıranlar Yandı

internette para gitti mi gelmiyor

Tüketicilerin karşılaştığı çevrimiçi finansal tehditlerin çeşitliliğinin ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte, çevrimiçi dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarından kaynaklanan kayıplarla yılda milyarlarca dolara ulaşıyor. Rapor edilmeyen olaylar da düşünüldüğünde, toplam kayıp çok daha yüksek diyebiliriz ve işin üzücü kısmı internette dolandıranlar paralarını kurtaramıyorlar.

Yapılan araştırma, bu saldırıların internet kullanıcıları için ne kadar maliyetli, siber suçlular için ise ne kadar karlı olmaya başladığını ortaya koyuyor. İnternet kullanıcıları saldırı başına ortalama 476 dolar kaybederken, ankete katılan on kişiden biri de 5000 dolardan fazla kaybettiğini belirtiyor.

İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu finansal işlemleri (%81) çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık olarak yarısı da (%44) finansal verilerini internete bağlı cihazlarında sakladıklarını söylüyor. Mali durumlarını çevrimiçi olarak yönetmek isteyen kullanıcıların sayısı arttıkça, bunu para kazanma fırsatına çevirmek isteyen siber suçlular da çoğalıyor. Dolayısıyla, kullanıcıların kendilerini ve paralarını korumak için sağlam bir internet güvenliğine sahip olmaları da önemli bir hale geliyor. Buna rağmen tüm cihazlarını koruyan internet kullanıcılarının oranı sadece %60.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) finansal siber suçların bankalar tarafından herhangi bir sorun yaşamaksızın telafi edebileceğini tahmin ettiklerini söylüyor ancak anket, bu durumdan etkilenen insanların yarısından fazlasının (%52) çalınan paralarının tamamını geri alamadığını gösteriyor.

Kaspersky Total Security de dahil olmak üzere, Kaspersky Lab ürünlerinin başlıca özelliklerinden biri olan Kaspersky Safe Money, kullanıcıların çevrimiçi finansal işlemlerini “güvenilir site, güvenilir bağlantı ve güvenilir ortam” olmak üzere üç temel ilke ile korumak için tasarlanmış finansal bir güvenlik paketidir. Bu çözümün kullanıcılarının finansal tehditlere karşı etkili bir şekilde korunduğu birçok bağımsız araştırmacı tarafından onaylanmıştır.

@HandeArpaligil