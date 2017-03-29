internette Gezen Çocukların Korumaya İhtiyacı Var

Kaspersky Lab araştırdı: Çocuklar İnternette Bir Başına

Online tehditlerin sayısı artarken anne babaların çocuklarını korumaya daha çok önem vermesi gerekse de çoğu çocuklarının karşısındaki tehlikeleri göremiyor. Kaspersky Lab’ın yaptığı yeni bir araştırma, Türkiye’deki anne-babaların sadece %19’unun çocuklarının internet aktivitelerini sınırlamaya yardımcı yazılımlar kullandığını ortaya çıkardı. Diğer yandan, bu tür bir yazılım kullanmayan anne-babaların %15’i, çocukların interneti güvenli bir şekilde kullanmayı kendi kendilerine öğrenmelerinin daha iyi olduğunu düşünüyor.

2016 Tüketici Güvenliği Riskleri Anketi, anne-babaların online dünya hakkındaki fikirleri ve ailelerini tehditlerden korurken karşılaştıkları zorluklar hakkında bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Türkiye’deki anne-babaların sadece %46’sı çocuklarının internette yaşlarına uygun olmayacak türden içeriklerle karşılaşacağından endişeleniyor. Çocuklarının tehlikeli yabancılarla iletişime geçmesinden endişelenenlerin oranı %43’ken, siber zorbalık kurbanı olacaklarından endişelenenlerin oranı ise %32.

Araştırmaya göre çocuklarını korumak için gerekli adımları atan anne-babaların sayısı da çok az. Türkiye’de interneti bir aile sohbetine konu eden ve çocuklarıyla düzenli olarak online tehlikeler konusunda konuşan anne-babaların oranı sadece %30’ken, çocuklarının internet geçmişini tarayıcı üzerinden düzenli olarak kontrol edenlerin oranı ise %26. Diğer yandan, anne-babaların sadece %14’ü sosyal ağlarda çocuklarıyla bağlantıda olmayı tercih ediyor.

Ebeveynlerin internette bekleyen tehlikeler konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Ankete göre, yapılan araştırma öncesindeki 12 ay içerisinde online tehditlerle karşılaşan çocukların oranı %38. Söz konusu tehditler kapsamında uygunsuz içeriğe maruz kalmak, siber zorbalık, tehlikeli yabancılar ve daha birçok tehdit bulunuyor.

@HandeArpaligil