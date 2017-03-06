internette Güvenlik Önem Kazanacak

İnternette güvenlik 42 milyar dolara ulaşacak

Bağımsız araştırma kuruluşu Allied tarafından yapılan “Küresel İnternet Güvenliği” araştırma raporuna göre, küresel internet güvenliği pazarı 2020 yılına kadar yüzde 8,1 oranında artış kaydederek 42,8 milyar dolara ulaşacak. Dünyada internet kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşırken, internette güvenlik konusu gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başladı. Gerek donanım gerekse yazılım anlamında NAS sektöründe kullanıcılarına yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Synology, geliştirdiği RT2600ac ürünüyle güvenlik ve konfor sunuyor.

Dünya genelinde hem bireyler hem de kurumlar kaçınılmaz bir şekilde işlemlerini internet üzerinden yapıyor. Artan tehditlerden korunmak ve yapılan işlemlerin verimliliğinin sağlanması, öncelikler arasında yer alıyor. Synology, yüksek performanslı, kolay kullanılabilir ve güvenli ürünleriyle kullanıcılarını yenilikçi teknolojilerle buluşturuyor. Ev ve iş yerleri için tasarladığı, yüksek hızlı ve güvenlik odaklı yeni ürünü RT2600ac’yi kullanıma sunan Synology, akıllı ağ yönetimine olanak tanıyor. Sezgisel arayüzü ve ek paketler ile gücüne güç katan RT2600ac, birden fazla kullanıcıya kablolu veya kablosuz internet kullanım imkânı sunuyor.

Ağ performansını en üst düzeye çıkaran RT2600ac, 1.7 GHz’lık çift çekirdek işlemciyi üzerinde barındırıyor. Birden fazla cihazın yüksek hızlarda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, MU-MIMO desteği ve 802.11ac Wave 2 sertifika standardı ile güvenli ağ kullanımına olanak sağlıyor. Smart Connect özelliği sayesinde RT2600ac, 2.4 GHz ve 5 GHz bant aralıkları için maksimum hız ve bağlantı kalitesi sunarken, ağ bağlantı kalitesinin optimize edilmesini mümkün kılıyor. Çift WAN desteği ile 2.0 Gbps’lık bant genişliğine erişmeyi sağlayan ürün, kullanıcıların yük dengeleme ve arıza durumlarında yük devretmeleri için iki yüksek hızlı fiber internet bağlantısından faydalanılmasını sağlıyor.

@HandeArpaligil