BBC Studioworks, IP üzerinden 4K yayın için Sony’ye yatırım yaparak Television Centre’ı geleceğe hazırlıyor

BBC Studioworks Londra, White City’de bulunan tesislerindeki Television Centre stüdyolarında IP üzerinden 4K yayın için Sony’yi seçtiğini açıkladı.

Renkli görüntülerle yayın yapmaya odaklanan tesiste yer alacak üç yeni stüdyo arasından stüdyo TC1, sitcom ve eğlence programlarından büyük ölçekli canlı prodüksiyonlara kadar farklı içerikler üreten yayıncılar ve bağımsız prodüksiyon firmaları tarafından kullanılacak.

Sony teknolojisi sadece sunduğu hepsi bir arada çözüm paketi sebebiyle değil, aynı zamanda açık standart yaklaşımından dolayı da tercih edildi. Bir 4K teknolojisi sağlayıcısı olarak Sony’nin IP çözümü, Television Centre stüdyolarının altyapısıyla uyum içinde çalışıyor ve firmanın oturmuş iş akışlarında hiçbir aksaklığa yol açmadan HDR’a giden yolu açıyor. Sony’nin IP Live Prodüksiyon Sistemi’ni kullanan Studioworks, kaliteli 4K ve HD videonun yanı sıra ses senkronizasyon sinyalleri de yayınlayabiliyor ve verileri standart IP ve ağ altyapısı üzerinden gerçek zamanlı kontrol edebiliyor.

Bu iş ortaklığı Sony’nin bugüne hazır ve yarına açık IP çözümleri geliştirme kararlılığını bir adım daha ileri taşıyor. IP Live Prodüksiyon Stüdyosu, prodüksiyon firmaları ve yayıncılar için bir eğitim merkezi ve üçüncü şahıslarla karşılıklı çalışabilirliğe yönelik bir test ortamı görevini üstlenen eksiksiz bir IP ekosistemi olarak çalışıyor. Sony bu teknolojiyi Mayıs 2017’de piyasaya sunacak, tesis ise Eylül 2017’de açılacak.

@HandeArpaligil