iPhone 7 Plus Yine Patladı

iPhone 7 Plus yine bir patlama haberiyle gündemde

Daha önce de size patlayan iPhone 7 ve 7 Plus modelleriyle ilgili haberimizi paylaşmıştık. iPhone 7 Plus yine bir patlama yaşadı. Sizce kronik bir problemin ilk sinyalleri mi bu patlayan cihazlar?

Yunnan’da gerçekleşen bu patlama bir iPhone 7 Plus ürüne ait ve diğer patlamalardan farklı olarak akıllı telefonun yere düşmesinden sonra bataryasının alev almasıyla meydana geldi. Resmi verilerde bugüne kadar yaşanan iPhone 7 ve 7 Plus patlama sayısı sadece 4 adet. Patlama sayısının az olması konuyu göz ardı etmeye değer değil çünkü her patlama birbirinden farklı işlemler esnasında gerçekleşmiş. Diğer patlamalar tuş kilidi aktifken, video çekerken ve taşıma esnasında gerçekleşmişti. Bu 4 patlamada benzerlik bulunmaması da patlamaların sebebini bulmayı zorlaştıracaktır. Apple tarafından gelecek resmi bir açıklamayı biz de merakla bekliyoruz.

@HandeArpaligil